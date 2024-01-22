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Руководитель научного учреждения не сможет возглавлять его более двух сроков подряд и более 10 лет, – проект Кабмин

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Вопрос оплаты труда государственных служащих судебной власти после классификации должностей остается неурегулированным – Совет правосудия

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На главу НАПК претендует экс-нардеп, а ныне сотрудник НАПК Андрей Тетерук, окончивший Московское высшее военное командное училище

Кандидат на должность главы НАПК, бывший народный депутат Андрей Тетерук смог приобрести в Хотяновке Киевской области два земельных участка площадью каждый по 967 кв м в 2022 году по одинаковой цене – по 76 тысяч грн.

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Появилось видео задержания Романа Гринкевича

11:24, 22 января 2024
Гринкевича младшего задержали при попытке выехать за пределы Украины из Одессы.
Появилось видео задержания Романа Гринкевича
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Как мы сообщали ранее, в понедельник, 22 января, правоохранители задержали сына львовского бизнесмена Игоря Гринкевича Романа.

По сообщению Офиса Генерального прокурора, Гринкевича младшего было задержано при попытке выехать за пределы Украины из Одессы.

ГБР еще 18 января объявило Романа Гринкевича в розыск.

Видео задержания одного из подозреваемых по делу о закупке некачественной военной одежды для ВСУ в Одессе опубликовали в Государственном бюро расследований:

Ранее сообщалось, что в Киеве суд дал разрешение на задержание Романа Гринкевича, объявленного в розыск.

Напомним, Государственное бюро расследований сообщило о подозрении львовскому бизнесмену, одному из крупнейших поставщиков Министерства обороны.

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