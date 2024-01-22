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Вопрос оплаты труда государственных служащих судебной власти после классификации должностей остается неурегулированным – Совет правосудия

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На главу НАПК претендует экс-нардеп, а ныне сотрудник НАПК Андрей Тетерук, окончивший Московское высшее военное командное училище

Кандидат на должность главы НАПК, бывший народный депутат Андрей Тетерук смог приобрести в Хотяновке Киевской области два земельных участка площадью каждый по 967 кв м в 2022 году по одинаковой цене – по 76 тысяч грн.

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Судью с Полтавщины обвиняют в нарушении требований о несовместимости.

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Верховный Суд определил, можно ли освободить частного исполнителя от уплаты судебного сбора

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  1. В мире

«Холод войны на нашей шее», – глава МИД Литвы прокомментировал возможность войны рф против стран Балтии

17:23, 22 января 2024
Министр иностранных дел Литвы заявил, что Украина активно сдерживает российскую агрессию «за существование».
«Холод войны на нашей шее», – глава МИД Литвы прокомментировал возможность войны рф против стран Балтии
Источник фото: lb.ua
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На встрече глав Министерств иностранных дел стран Европейского союза в Брюсселе министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис предупредил, что если международное сообщество не сможет остановить россию в Украине, это может спровоцировать дальнейшую агрессию, которая станет угрозой для стран Балтии, сообщает пресс-служба Европейской комиссии.

Ландсбергис подчеркнул, что Украина сейчас активно сдерживает российскую агрессию на своей территории, и выразил надежду на успех украинцев в войне. «Но если им (украинцам - ред.) это не удастся, вы должны быть готовы ответить на вопрос, кто тогда будет сдерживать россию», - отметил литовский министр.

Министр иностранных дел Литвы подчеркнул, что страны Балтии могут стать первыми, кто окажется под угрозой, если россия продолжит свою агрессию за пределами Украины.

«Сейчас мы чувствуем войну близко к нам, мы понимаем, что если россию не остановить в Украине, она может продолжить свою агрессию, и тогда следующими будут страны Балтии. И я надеюсь, что это может быть достаточным сигналом нашим друзьям и партнерам в Европе в НАТО, что мы должны воспринимать это серьезно», - добавил глава МИД Литвы.

Он определил войну россии против Украины как «войну за наше существование».

«Именно поэтому мы чувствуем холод войны на нашей шее», - сказал Ландсбергис.

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