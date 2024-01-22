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  1. В Украине

Премьер Польши Дональд Туск прибыл в Киев: планирует обсудить проблему эмбарго

09:49, 22 января 2024
Программа визита включает в себя встречи с Президентом Владимиром Зеленским и премьером Денисом Шмыгалем.
Премьер Польши Дональд Туск прибыл в Киев: планирует обсудить проблему эмбарго
Фото: Канцелярия премьер-министра Польши
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В понедельник, 22 января, премьер-министр Польши Дональд Туск впервые с момента назначения на должность прибыл с визитом в Киев. Об этом сообщила пресс-служба Канцелярии премьера.

Ожидается продуктивный визит, в рамках которого Туск планирует обсудить проблему эмбарго Польши на импорт украинской сельхозпродукции и блокирование границы польскими перевозчиками.

Также Туск встретится с Президентом Украины Владимиром Зеленским и премьером Денисом Шмыгалем.

Ранее сообщалось, что Польша предложит Евросоюзу собственные предложения по транспортному безвизу с Украиной.

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