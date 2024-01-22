В Лимане задержали нацгвардейца по подозрению в убийстве четырех человек: убиты двое полицейских

Правоохранители обнаружили тела двух своих коллег с огнестрельными ранениями и тела двух гражданских женщин – пенсионерки и ее дочери.

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В Государственном бюро расследований сообщили о расследовании обстоятельств убийства двух полицейских и женщин в Донецкой области. Досудебное расследование по факту умышленного убийства четырех человек в Лимане проводится при содействии Национальной полиции.

По подозрению в совершении преступления задержано военнослужащего Нацгвардии.

Как сообщили в ГБР, утром 21 января местная жительница из-за конфликта с военнослужащим вызвала следственно-оперативную группу полицейских. Через некоторое время с выехавшими по вызову полицейскими исчезла связь, и в 8 утра на место происшествия поехала другая группа. На месте трагедии правоохранители обнаружили тела двух своих коллег с огнестрельными ранениями и тела двух гражданских женщин – пенсионерки и ее дочери.

«По горячим следам правоохранители задержали военнослужащего Нацгвардии по подозрению в умышленном убийстве», - говорится в сообщении.

Следователи ГБР в рамках открытого уголовного производства по п. 1 ч. 2 ст. 115 (преднамеренное убийство) и ст. 348 (посягательство на жизнь работника правоохранительного органа) УК Украины проводят комплекс мероприятий по установлению объективных обстоятельств происшествия.

В настоящее время продолжается досудебное расследование и назначен ряд соответствующих экспертиз.

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