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У Лимані затримали нацгвардійця за підозрою у вбивстві чотирьох людей: вбито двох поліцейських

10:03, 22 січня 2024
Правоохоронці виявили тіла двох своїх колег з вогнепальними пораненнями та тіла двох цивільних жінок – пенсіонерки та її дочки.
У Лимані затримали нацгвардійця за підозрою у вбивстві чотирьох людей: вбито двох поліцейських
Джерело фото: Уніан
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У Державному бюро розслідувань повідомили про розслідування обставини вбивства двох поліцейських та жінок в Донецькій області. Досудове розслідування за фактом умисного вбивства чотирьох людей у місті Лиман проводиться за сприяння Національної поліції.

За підозрою у скоєнні злочину затримано військовослужбовця Нацгвардії.

Як повідомили у ДБР, вранці 21 січня місцева мешканка через конфлікт з військовослужбовцем викликала слідчо-оперативну групу поліцейських. Через певний час з поліцейськими, які виїхали на виклик, зник зв’язок, і о 8 ранку на місце події поїхала інша група. На місці трагедії правоохоронці виявили тіла двох своїх колег з вогнепальними пораненнями та тіла двох цивільних жінок – пенсіонерки та її дочки.

«По гарячих слідах правоохоронці затримали військовослужбовця Нацгвардії за підозрою в умисному вбивстві», - сказано у повідомленні.

Слідчі ДБР у межах відкритого кримінального провадження за п. 1 ч. 2 ст. 115 (умисне вбивство) та ст. 348 (посягання на життя працівника правоохоронного органу) КК України проводять комплекс заходів щодо встановлення об’єктивних обставин події.

Наразі триває досудове розслідування та призначено низку відповідних експертиз.

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