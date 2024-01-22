Зеленський повідомив, що підписав указ про історично населені українцями території рф

Президент наголосив, що це потрібно заради українського майбутнього.

Фото: Офіс Президента

Президент Володимир Зеленський у відеозверненні 22 січня повідомив, що підписав указ про історично населені українцями території рф.

Він наголосив, що сьогодні необхідно робити кроки не лише для зміцнення соборності України й нашого народу, а й дії задля соборності прав і свобод, правди про українців, правди про нас і правди про нашу історію.

"Заради цієї мети сьогодні мною підписано указ "Про історично населені українцями території Російської Федерації". Це повернення правди про історичне минуле заради українського майбутнього", - сказав Президент.

Зазначимо, що поки на сайті глави держави немає цього указу.

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