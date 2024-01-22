Володимир Зеленський внесе до Верховної Ради законопроєкт про множинне громадянство

Законопроєкт дасть змогу ухвалити комплексні зміни до законодавства та запровадити інститут множинного громадянства.

Джерело фото: ОП

У понеділок, 22 січня, у День Соборності України, Президент Володимир Зеленський внесе у Верховну Раду законопроєкт, який дасть змогу ухвалити комплексні зміни до законодавства та запровадити інститут множинного громадянства.

Про це він сказав під час звернення до громадян.

«Всі, хто не забув власного коріння та не дає світу забути про Україну. Всі, у чиїх жилах тече українська кров і в чиїх грудях б’ється вільне серце. Українці за походженням, які давно довели, що є українцями за духом. І після багатьох років очікування вони нарешті мають стати українцями й за паспортом. На законодавчому рівні. Сьогодні я вношу у Верховну Раду України ключовий законопроєкт, який дасть змогу ухвалити комплексні зміни до законодавства та запровадити інститут множинного громадянства.

І дасть змогу мати наше громадянство всім етнічним українцям та їхнім нащадкам із різних країн світу. Звісно, окрім громадян країни-агресора», - сказав Президент.

Володимир Зеленський зазначив, що відповідне рішення – один з елементів свободи, одна з можливостей реалізації такого права. «Права бути українцем», підкреслив Президент.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.