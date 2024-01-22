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  1. В Україні

Володимир Зеленський внесе до Верховної Ради законопроєкт про множинне громадянство

09:31, 22 січня 2024
Законопроєкт дасть змогу ухвалити комплексні зміни до законодавства та запровадити інститут множинного громадянства.
Володимир Зеленський внесе до Верховної Ради законопроєкт про множинне громадянство
Джерело фото: ОП
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У понеділок, 22 січня, у День Соборності України, Президент Володимир Зеленський внесе у Верховну Раду законопроєкт, який дасть змогу ухвалити комплексні зміни до законодавства та запровадити інститут множинного громадянства.

Про це він сказав під час звернення до громадян.

«Всі, хто не забув власного коріння та не дає світу забути про Україну. Всі, у чиїх жилах тече українська кров і в чиїх грудях б’ється вільне серце. Українці за походженням, які давно довели, що є українцями за духом. І після багатьох років очікування вони нарешті мають стати українцями й за паспортом. На законодавчому рівні. Сьогодні я вношу у Верховну Раду України ключовий законопроєкт, який дасть змогу ухвалити комплексні зміни до законодавства та запровадити інститут множинного громадянства.

І дасть змогу мати наше громадянство всім етнічним українцям та їхнім нащадкам із різних країн світу. Звісно, окрім громадян країни-агресора», - сказав Президент.

Володимир Зеленський зазначив, що відповідне рішення – один з елементів свободи, одна з можливостей реалізації такого права. «Права бути українцем», підкреслив Президент.

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