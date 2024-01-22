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  1. В Украине

Владимир Зеленский внесет в Верховную Раду законопроект о множественном гражданстве

09:31, 22 января 2024
Законопроект позволит принять комплексные изменения в законодательство и ввести институт множественного гражданства.
Владимир Зеленский внесет в Верховную Раду законопроект о множественном гражданстве
Источник фото: ОП
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В понедельник, 22 января, в День Соборности Украины Президент Владимир Зеленский внесет в Верховную Раду законопроект, который позволит принять комплексные изменения в законодательство и ввести институт множественного гражданства.

Об этом он сказал в ходе обращения к гражданам.

«Все, кто не забыл свои корни и не дает миру забыть об Украине. Все, в чьих жилах течет украинская кровь и в чьей груди бьется свободное сердце. Украинцы по происхождению, давно доказавшие, что являются украинцами по духу. И после многих лет ожидания они, наконец, должны стать украинцами и по паспорту. На законодательном уровне. Сегодня я вношу в Верховную Раду Украины ключевой законопроект, позволяющий принять комплексные изменения в законодательство и ввести институт множественного гражданства.

И позволит иметь наше гражданство всем этническим украинцам и их потомкам из разных стран мира. Конечно, кроме граждан страны-агрессора», – сказал Президент.

Владимир Зеленский отметил, что соответствующее решение – один из элементов свободы, одна из возможностей реализации такого права. «Права быть украинцем», подчеркнул Президент.

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