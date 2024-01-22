Когда все украинцы держатся за руки, они не поднимут их вверх, чтобы сдаться, — Зеленский поздравил с Днем Соборности, видео

Президент Владимир Зеленский записал видеопоздравление по случаю Дня Соборности Украины.

Фото: Офис Президента

Президент Владимир Зеленский в понедельник, 22 января, поздравил украинцев с Днем Соборности. Он напомнил, что 105 лет назад на Софийской площади в Киеве был провозглашен Акт воссоединения, объединивший оба берега Днепра в единое государство. Именно поэтому каждый год 22 января украинцы отмечают День Соборности.

"Когда все украинцы держатся за руки, они не поднимут их вверх, чтобы сдаться. Боремся все. И сегодня это касается не только обоих берегов Днепра. Сегодня соборность украинцев охватывает оба полушария Земли, в каждом уголке которого 24 февраля прозвучало: я – украинец.

Только сильные украинцы могут стать едиными. И только единые украинцы могут быть сильными. Украинцы во всем мире", - сказал Президент в своем видеопоздравлении.

Также Зеленский сообщил, что подписал указ "Об исторически населенных украинцами территориях российской федерации".

"Это возвращение правды об историческом прошлом ради украинского будущего", – добавил Президент.

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