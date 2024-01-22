Коли всі українці тримаються за руки, вони не піднімуть їх догори, аби здатися, — Зеленський привітав з Днем Соборності, відео

Президент Володимир Зеленський записав відеопривітання з нагоди Дня Соборності України.

Фото: Офіс Президента

Президент Володимир Зеленський у понеділок, 22 січня, привітав українців з Днем Соборності. Він нагадав, що 105 років тому на Софійські площі у Києві було проголошено Акт злуки, який об’єднав обидва береги Дніпра у єдину державу. Саме тому щороку 22 січня українці відзначають День Соборності.

"Коли всі українці тримаються за руки, вони не піднімуть їх догори, аби здатися. Боремося всі. І сьогодні це стосується не тільки обох берегів Дніпра. Сьогодні соборність українців охоплює обидві півкулі Землі, у кожному куточку якої 24 лютого пролунало: я – українець.

Тільки сильні українці можуть стати єдиними. І тільки єдині українці можуть бути сильними. Українці в усьому світі", - сказав Президент у своєму відеопривітанні.

Також Зеленський повідомив, що підписав указ "Про історично населені українцями території російської федерації".

"Це повернення правди про історичне минуле заради українського майбутнього", - додав Президент.

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