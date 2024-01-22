Практика судів

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Верховний Суд відповів, чи можуть витрати на правову допомогу бути розподілені між страховою компанією і обвинуваченим

Суди попередніх інстанцій стягнули зі страхової компанії відшкодування матеріальної шкоди, моральної шкоди та витрати на правову допомогу.

Хто з родичів членів ВККС хоче стати суддями апеляційних судів: список

Близькі родичі членів ВККС спробують стати суддями апеляційних судів.

Колишній заступник голови НАЗК Андрій Вишневський вимагає поновити його на посаді заступника і одночасно претендує на голову НАЗК

Що вказав у декларації екс-заступник голови НАЗК Андрій Вишневський, який наразі судиться з НАЗК, вимагаючи поновити його на посаді, і одночасно претендує на посаду очільника НАЗК.

Іноземців, які купили нерухомість у ЄС, починаючи з 2014 року, поставлять на контроль, у тому числі для громадськості

Крім обмежень в оплаті покупок та послуг готівкою буде запроваджено посилений контроль за іноземними суб’єктами, які купили в ЄС нерухомість

ВП ВС: Йдучи на ризик із придбанням квартири в особи, яка зареєструвала своє право власності, але за законом не могла таке право набути, кінцевий набувач несе ризик настання негативних наслідків

У разі відступлення банком права вимоги за кредитним та іпотечним договорами фізичній особі, в результаті чого та зареєстувала право власності на предмет іпотеки – нерухоме майно і відступила на користь третьої особи, іпотекодавець як власник такого майна вправі звернутися з позовом про витребування такого майна від кінцевого набувача, - Велика Палата Верховного Суду.

  1. Суспільство
  2. / Суспільство

З нагоди Дня Соборності у вестибюлі станції метро «Золоті ворота» в Києві відкрилася виставка

10:39, 22 січня 2024
На ній представлені карти українських земель, зокрема XVII-XVIII століття.
З нагоди Дня Соборності у вестибюлі станції метро «Золоті ворота» в Києві відкрилася виставка
Джерело фото: Георгій Лук'янчук/golos.com.ua
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У вестибюлі станції метро «Золоті ворота» з нагоди Дня Соборності відкрилася банерна виставка «Terra Ucrainorum», на якій представлені карти українських земель, зокрема XVII-XVIII ст. Їхні укладачі ці терени позначали як «Україна», «Україна – земля козацька». Про це повідомляє «Голос України».

Виставка, організована Музеєм історичного центру міста Києва, триватиме до 8 лютого.

В експозиції – мапа «Східна Європа до кінця ХІІІ століття за Літописом Руським», на якій вказані межі держави Русь із столицею у Києві з  центрами земель-князівств та удільних князівств.

Серед історичних документів, які спростовують міфи кремля, що претендує на українські землі, як свої, – «Мапа Української Народної Республіки» (Харків, 1918). Директорка музею Наталія Клименко наголошує, що експерти вважають цю карту сенсацією, оскільки вона відома в одному екземплярі та показує кордони України початку минулого століття.

Джерело фото: Георгій Лук'янчук/golos.com.ua

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також

Мобілізація 2024: як реагувати військовозобов’язаним на порушення та як приготуватися до змін
Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Мобілізація 2024: як реагувати військовозобов’язаним на порушення та як приготуватися до змін
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Віталій Давній
    Віталій Давній
    суддя Чернівецького апеляційного суду