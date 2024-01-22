З нагоди Дня Соборності у вестибюлі станції метро «Золоті ворота» в Києві відкрилася виставка

На ній представлені карти українських земель, зокрема XVII-XVIII століття.

Джерело фото: Георгій Лук'янчук/golos.com.ua

У вестибюлі станції метро «Золоті ворота» з нагоди Дня Соборності відкрилася банерна виставка «Terra Ucrainorum», на якій представлені карти українських земель, зокрема XVII-XVIII ст. Їхні укладачі ці терени позначали як «Україна», «Україна – земля козацька». Про це повідомляє «Голос України».

Виставка, організована Музеєм історичного центру міста Києва, триватиме до 8 лютого.

В експозиції – мапа «Східна Європа до кінця ХІІІ століття за Літописом Руським», на якій вказані межі держави Русь із столицею у Києві з центрами земель-князівств та удільних князівств.

Серед історичних документів, які спростовують міфи кремля, що претендує на українські землі, як свої, – «Мапа Української Народної Республіки» (Харків, 1918). Директорка музею Наталія Клименко наголошує, що експерти вважають цю карту сенсацією, оскільки вона відома в одному екземплярі та показує кордони України початку минулого століття.

Джерело фото: Георгій Лук'янчук/golos.com.ua

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