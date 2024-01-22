В честь Дня Соборности в вестибюле станции метро «Золотые ворота» в Киеве открылась выставка

На ней представлены карты украинских земель, в частности, XVII-XVIII веков.

Источник фото: Георгий Лукьянчук/golos.com.ua

В вестибюле станции метро «Золотые ворота» по случаю Дня Соборности открылась баннерная выставка «Terra Ucrainorum», на которой представлены карты украинских земель, в частности XVII-XVIII вв. Их составители эти территории обозначали как «Украина», «Украина – земля козацкая». Об этом сообщает «Голос Украины».

Выставка, организованная Музеем исторического центра города Киева, продлится до 8 февраля.

В экспозиции – карта «Восточная Европа до конца XIII века по Летописи Руськой», на которой указаны границы государства Русь со столицей в Киеве с центрами земель-княжеств и удельных княжеств.

Среди исторических документов, опровергающих мифы кремля, претендующего на украинские земли, как свои – «Карта Украинской Народной Республики» (Харьков, 1918). Директор музея Наталья Клименко отмечает, что эксперты считают эту карту сенсацией, поскольку она известна в одном экземпляре и показывает границы Украины начала прошлого столетия.

Источник фото: Георгий Лукьянчук/golos.com.ua

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