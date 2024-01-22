Зеленский сообщил, что подписал указ об исторически населенных украинцами территориях рф

Президент подчеркнул, что это нужно ради украинского будущего.

Фото: Офис Президента

Президент Владимир Зеленский в видеообращении 22 января сообщил, что подписал указ об исторически населенных украинцами территориях рф.

Он подчеркнул, что сегодня необходимо предпринимать шаги не только для укрепления соборности Украины и нашего народа, но и для соборности прав и свобод, правды об украинцах, правды о нас и правды о нашей истории.

"Ради этой цели сегодня мною подписан указ "Об исторически населенных украинцами территории рф". Это возвращение правды об историческом прошлом ради украинского будущего", - сказал Президент.

Отметим, что пока на сайте главы государства отсутствует этот указ.

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