Зеленский сообщил, что подписал указ об исторически населенных украинцами территориях рф

Президент Владимир Зеленский в видеообращении 22 января сообщил, что подписал указ об исторически населенных украинцами территориях рф.
Он подчеркнул, что сегодня необходимо предпринимать шаги не только для укрепления соборности Украины и нашего народа, но и для соборности прав и свобод, правды об украинцах, правды о нас и правды о нашей истории.
"Ради этой цели сегодня мною подписан указ "Об исторически населенных украинцами территории рф". Это возвращение правды об историческом прошлом ради украинского будущего", - сказал Президент.
Отметим, что пока на сайте главы государства отсутствует этот указ.
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