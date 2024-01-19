Польша предложит Евросоюзу собственные предложения по транспортному безвизу с Украиной

Польша в ближайшее время представит предложения по либерализации транспортного сообщения между Украиной и ЕС.

Источник фото: gov.pl

Польша готовит собственные предложения по изменениям в соглашение о транспортном безвизе с Украиной, - сообщила пресс-служба Министерства инфраструктуры Польши.

В четверг, 18 января, состоялась встреча заместителя министра инфраструктуры Польши Павла Ганчаржа и посла Украины в Польше Василия Зварича. Стороны обсудили выполнение договоренностей соглашения, заключенного 16 января между главой Министерства инфраструктуры Польши Дариушем Климчаком и представителями польских протестующих.

Согласно сообщению пресс-службы, во время встречи Ганчарж сообщил послу о том, что Польша в ближайшее время представит свои предложения по изменениям в Соглашение о либерализации транспортного сообщения между Украиной и ЕС на форуме ЕС. Заодно он пригласил украинскую сторону к сотрудничеству.

"Заместитель министра подчеркнул, что усилия Польши в этом направлении направлены на выработку благоприятных условий для обеих сторон", - добавляет пресс-служба.

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