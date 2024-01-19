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Польща запропонує Євросоюзу власні пропозиції щодо транспортного безвізу з Україною

18:50, 19 січня 2024
Польща найближчим часом представить пропозиції щодо лібералізації транспортного сполучення між Україною та ЄС.
Польща запропонує Євросоюзу власні пропозиції щодо транспортного безвізу з Україною
Джерело фото: gov.pl
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Польща готує власні пропозиції щодо змін до угоди про транспортний безвіз з Україною, – повідомила пресслужба Міністерства інфраструктури Польщі.

У четвер, 18 січня, відбулася зустріч заступника міністра інфраструктури Польщі Павла Ганчаржа та посла України в Польщі Василя Зварича. Сторони обговорили виконання домовленостей угоди, укладеної 16 січня між головою Міністерства інфраструктури Польщі Даріушем Клімчаком та представниками польських протестувальників.

Згідно з повідомленням пресслужби, під час зустрічі Ганчарж повідомив послу про те, що Польща в найближчий час представить свої пропозиції щодо змін до Угоди про лібералізацію транспортного сполучення між Україною та ЄС на форумі ЄС. Заодно він запросив українську сторону до співпраці.

«Заступник міністра підкреслив, що зусилля Польщі у цьому напрямку спрямовані на вироблення сприятливих умов для обох сторін», – додає пресслужба.

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