Прем’єр Польщі Дональд Туск прибув до Києва: планує обговорити проблему ембарго

Програма візиту включає зустрічі з Президентом Володимиром Зеленським і прем’єром Денисом Шмигалем.

Фото: Канцелярія прем'єр-міністра Польщі

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У понеділок, 22 січня, прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск вперше з моменту призначення на посаду прибув із візитом до Києва. Про це повідомила пресслужба Канцелярії премʼєра.

Очікується продуктивний візит, у межах якого, зокрема, Туск планує обговорити проблему ембарго Польщі на імпорт української сільгосппродукції та блокування кордону польськими перевізниками.

Також Туск зустрінеться з Президентом України Володимиром Зеленським і прем’єром Денисом Шмигалем.

Раніше повідомлялося, що Польща запропонує Євросоюзу власні пропозиції щодо транспортного безвізу з Україною.

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