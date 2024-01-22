На Київщині 19 сімей отримають смарт-квартири у сучасному гуртожитку

Відкриття гуртожитку заплановано на кінець січня.

Джерело фото: facebook.com/HousingForIDP

У Київській області готується до відкриття гуртожиток, який стане домом для 19 сімей, які втратили своє житло внаслідок повномасштабного вторгнення рф.

Про це повідомив перший заступник міського голови Ірпеня Андрій Кравчук.

Комфортні 19 смарт-квартир, розраховані на 19 сімей, знаходяться у сучасному гуртожитоку. Квартири обладнані звукоізоляцією, власними кухнями та ванними кімнатами. Також у гуртожитку є окремий коворкінг простір, ігрові кімнати для дітей та комори для зберігання речей.

Спільними зусиллями вдалося покращити ситуацію з подачею електроенергії, прокласти нову лінію електропостачання та збільшити її потужність. Наразі активно тривають роботи по підключенню зовнішнього та внутрішнього газопостачання, роботи по монтажу котлів.

Відкриття гуртожитку заплановано на кінець січня.

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