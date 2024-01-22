На Киевщине 19 семей получат смарт-квартиры в современном общежитии

Открытие общежития запланировано на конец января.

Источник фото: facebook.com/HousingForIDP

В Киевской области готовится к открытию общежитие, которое станет домом для 19 семей, потерявших свое жилье в результате полномасштабного вторжения рф.

Об этом сообщил первый заместитель городского головы Ирпеня Андрей Кравчук.

Комфортные 19 смарт-квартир, рассчитанные на 19 семей, находятся в современном общежитии. Квартиры оборудованы звукоизоляцией, собственными кухнями и ванными комнатами. Также в общежитии есть отдельное коворкинг пространство, игровые комнаты для детей и кладовые для хранения вещей.

Совместными усилиями удалось улучшить ситуацию с подачей электроэнергии, проложить новую линию электроснабжения и увеличить ее мощность. В настоящее время активно продолжаются работы по подключению внешнего и внутреннего газоснабжения, работы по монтажу котлов.

Открытие общежития запланировано на конец января.

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