Изменение правил размещения МАФов и парковок: Раде рекомендуют принять за основу законопроект

В Украине установят прозрачные механизмы получения права на размещение МАФов и парковок.

Фото: volynnews.com

Комитет по организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства рекомендует Верховной Раде принять за основу законопроект о размещении временных сооружений для осуществления предпринимательской деятельности и площадок для парковки транспортных средств. Об этом сообщил официальный сайт парламента.

Проект Закона №10308 представлен с целью внедрения прозрачных и конкурентных механизмов размещения:

- временных сооружений (ВС) для осуществления предпринимательской деятельности;

- площадок для парковки транспортных средств (ТС)

Проектом предложены комплексные изменения в Земельный кодекс Украины и ряд законов.

Такими изменениями предлагается:

- введение процедур и механизмов приобретения на конкурентной основе права пользования (аренды, сервитута) на земельные участки государственной и коммунальной собственности для размещения ТС для осуществления предпринимательской деятельности и площадок для парковки ТС;

- определение конкурентных способов размещения парковочных площадок ТС на автомобильных дорогах общего пользования;

- установление аспектов размещения ВС для осуществления предпринимательской деятельности, парковочных площадок ТС на принадлежащих владельцам, пользователям земельных участках;

- регламентирование вопросов разработки, общественного обсуждения и утверждения комплексной схемы размещения ТС для осуществления предпринимательской деятельности, а также случаев разработки схемы размещения ТС для осуществления предпринимательской деятельности;

- определение процедуры демонтажа ВС для осуществления предпринимательской деятельности, размещенных без соблюдения требований, установленных по закону.

Комитетом также решено учесть при подготовке законопроекта ко второму чтению предложения и поправки по исправлению, уточнению, устранению ошибок и/или противоречий в тексте законопроекта, других структурных частей законопроекта и/или других законодательных актов, не являвшихся предметом рассмотрения в первом чтении и соответствующих предмету правового регулирования законопроекта

В частности, согласование положений Земельного кодекса Украины и законов Украины в части регламентации законодательных процедур и механизмов размещения ВС для осуществления предпринимательской деятельности, их демонтажа, а также размещения площадок для парковки ТС.

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