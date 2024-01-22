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Зміна правил розміщення МАФів та парковок: Раді рекомендують прийняти за основу законопроект

15:58, 22 січня 2024
В Україні встановлять прозорі механізми для отримання права на розміщення МАФів і парковок.
Зміна правил розміщення МАФів та парковок: Раді рекомендують прийняти за основу законопроект
Фото: volynnews.com
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Комітет з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування рекомендує Верховній Раді прийняти за основу законопроект щодо розміщення тимчасових споруд для здійснення підприємницької діяльності та майданчиків для паркування транспортних засобів. Про це повідомив офіційний сайт парламенту.

Проект Закону №10308 подано з метою запровадження прозорих та конкурентних механізмів розміщення:

- тимчасових споруд (ТС) для здійснення підприємницької діяльності;

- майданчиків для паркування транспортних засобів (ТЗ).

Проектом запропоновано комплексні зміни до Земельного кодексу України та низки законів.

Такими змінами пропонується:

-  запровадження процедур та механізмів набуття на конкурентних засадах права користування (оренди, сервітуту) на земельні ділянки державної та комунальної власності для розміщення ТС для здійснення підприємницької діяльності та майданчиків для паркування ТЗ;

- визначення конкурентних способів розміщення паркувальних майданчиків ТЗ на автомобільних дорогах загального користування;

- встановлення аспектів розміщення ТС для здійснення підприємницької діяльності, майданчиків для паркування ТЗ на належних власникам, користувачам земельних ділянках;

- регламентування питань щодо розроблення, громадського обговорення та затвердження комплексної схеми розміщення ТС для здійснення підприємницької діяльності, а також випадків розроблення схеми розміщення ТС для здійснення підприємницької діяльності;

- визначення процедури демонтажу ТС для здійснення підприємницької діяльності, розміщених без дотримання вимог, встановлених згідно із законом.

Комітетом також вирішено врахувати при підготовці законопроекту до другого читання пропозиції і поправки щодо виправлень, уточнень, усунення помилок та/або суперечностей у тексті законопроекту, інших структурних частин законопроекту та/або інших законодавчих актів, що не були предметом розгляду в першому читанні та відповідають предмету правового регулювання законопроекту.

Зокрема, це узгодження положень Земельного кодексу України та законів України в частині регламентації законодавчих процедур і механізмів розміщення ТС для здійснення підприємницької діяльності, їх демонтажу, а також розміщення майданчиків для паркування ТЗ.

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