Німецькі машиністи оголосили шестиденний страйк: залізничний рух буде паралізований

Новий страйк призведе до зупинки Deutsche Bahn на шість днів з 23 по 29 січня.

Джерело фото: Rail.insider

Профспілка німецьких машиністів (GDL) оголосила про новий масштабний страйк, який триватиме шість днів і призведе до паралізу залізничного руху в країні. Профспілка, що представляє інтереси численних машиністів Німеччини, виступила із вимогою поліпшення умов оплати праці та скорочення робочого часу в рамках гострої суперечки із державним головним залізничним оператором країни. Про це повідомляє AP.

За планами GDL, шестиденний страйк обтяжить пасажирські перевезення, обслуговувані державною компанією Deutsche Bahn, з 2 години ночі у середу, 24 січня, до 6 години вечора понеділка, 29 січня. З 18:00 вівторка, 23 січня, буде обмежено рух вантажних поїздів.

Це вже другий масштабний страйк GDL у січні цього року, після триденної зупинки руху та двох попереджувальних страйків минулого року, кожен з яких тривав до 24 годин. Однак Deutsche Bahn поки що відхиляє вимогу про скорочення робочого дня з 38 до 35 годин на тиждень без зменшення зарплати, яку пропонує профспілка.

Помітно, що GDL переконує, що це полегшить трудовий процес на залізниці, зробить його більш привабливим та сприятиме залученню нових працівників, у той час як Deutsche Bahn вважає вимоги профспілки не практичними.

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