Британська розвідка пояснила, як Україна відновила судноплавство у Чорному морі

Україна не дозволила російському Чорноморському флоту діяти у західній частині Чорного моря, де він перебуває під загрозою з боку українських ракет та безпілотних надводних кораблів, повідомили у розвідці Британії.

У грудні 2023 року були створені сприятливі умови експортного маршруту морських перевезень. Тож українські порти змогли експортували більше сільськогосподарської продукції, ніж будь-коли після російського вторгнення. Про це повідомляє Міністерство оборони Великої Британії.

Як зазначається у зведенні, експорт перевищив щомісячні обсяги, досягнуті в рамках «зернової угоди», що реалізується за посередництва ООН і Туреччини, коли кораблі піддавалися російським перевіркам.

«Україна досягла цього, оскільки не дозволила російському Чорноморському флоту діяти у західній частині Чорного моря, де він перебуває під загрозою з боку українських ракет та безпілотних надводних кораблів», – йдеться у повідомленні.

За даними британської розвідки, довіра ринку підтримується скороченням страхових премій за посередництвом Великої Британії в рамках страхового пакету Unity Facility, а також оголошенням про те, що Туреччина, Румунія та Болгарія сформували військово-морські сили протимінного захисту.

«Стан цього експортного маршруту життєво важливий у довгостроковій перспективі для експортних доходів України», – зазначили у Міноборони Британії.

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