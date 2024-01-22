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Вопрос оплаты труда государственных служащих судебной власти после классификации должностей остается неурегулированным – Совет правосудия

Список типовых должностей государственной службы не содержит должностей государственной службы в секретариатах ВСП и ВККС, а также в аппаратах Верховного Суда, высших специализированных, апелляционных и местных судов, ГСА и ТУ ГСА.

На главу НАПК претендует экс-нардеп, а ныне сотрудник НАПК Андрей Тетерук, окончивший Московское высшее военное командное училище

Кандидат на должность главы НАПК, бывший народный депутат Андрей Тетерук смог приобрести в Хотяновке Киевской области два земельных участка площадью каждый по 967 кв м в 2022 году по одинаковой цене – по 76 тысяч грн.

Действующий судья получил адвокатское свидетельство, а затем получил дисциплинарное дело

Судью с Полтавщины обвиняют в нарушении требований о несовместимости.

Государственная регистрация прав не является основанием обретения права собственности, а является лишь подтверждением государством уже обретенного лицом права собственности, - Верховный Суд

При исследовании судом обстоятельств существования у лица права собственности необходимо прежде всего установить основание, на котором лицо приобрело такое право, поскольку сама по себе государственная регистрация прав не является основанием возникновения права собственности, подчеркнул Верховный Суд.

Верховный Суд определил, можно ли освободить частного исполнителя от уплаты судебного сбора

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  1. В Украине

Британская разведка объяснила, как Украина возобновила судоходство в Черном море

22:40, 22 января 2024
Украина не позволила российскому Черноморскому флоту действовать в западной части Черного моря, где он находится под угрозой украинских ракет и беспилотных надводных кораблей, сообщили в разведке Британии.
Британская разведка объяснила, как Украина возобновила судоходство в Черном море
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В декабре 2023 года были созданы благоприятные условия экспортного маршрута морских перевозок. Поэтому украинские порты смогли экспортировать больше сельскохозяйственной продукции, чем когда-либо после российского вторжения. Об этом сообщает Министерство обороны Великобритании.

Как отмечается в сводке, экспорт превысил ежемесячные объемы, достигнутые в рамках «зернового соглашения», реализуемого при посредничестве ООН и Турции, когда корабли подвергались российским проверкам.

«Украина добилась этого, поскольку не разрешила российскому Черноморскому флоту действовать в западной части Черного моря, где он находится под угрозой со стороны украинских ракет и беспилотных надводных кораблей», – говорится в сообщении.

По данным британской разведки, доверие рынка поддерживается сокращением страховых премий посредством Великобритании в рамках страхового пакета Unity Facility, а также объявлением о том, что Турция, Румыния и Болгария сформировали военно-морские силы противоминной защиты.

«Состояние этого экспортного маршрута жизненно важно в долгосрочной перспективе для экспортных доходов Украины», – отметили в Минобороны Британии.

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