Британская разведка объяснила, как Украина возобновила судоходство в Черном море

Украина не позволила российскому Черноморскому флоту действовать в западной части Черного моря, где он находится под угрозой украинских ракет и беспилотных надводных кораблей, сообщили в разведке Британии.

В декабре 2023 года были созданы благоприятные условия экспортного маршрута морских перевозок. Поэтому украинские порты смогли экспортировать больше сельскохозяйственной продукции, чем когда-либо после российского вторжения. Об этом сообщает Министерство обороны Великобритании.

Как отмечается в сводке, экспорт превысил ежемесячные объемы, достигнутые в рамках «зернового соглашения», реализуемого при посредничестве ООН и Турции, когда корабли подвергались российским проверкам.

«Украина добилась этого, поскольку не разрешила российскому Черноморскому флоту действовать в западной части Черного моря, где он находится под угрозой со стороны украинских ракет и беспилотных надводных кораблей», – говорится в сообщении.

По данным британской разведки, доверие рынка поддерживается сокращением страховых премий посредством Великобритании в рамках страхового пакета Unity Facility, а также объявлением о том, что Турция, Румыния и Болгария сформировали военно-морские силы противоминной защиты.

«Состояние этого экспортного маршрута жизненно важно в долгосрочной перспективе для экспортных доходов Украины», – отметили в Минобороны Британии.

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