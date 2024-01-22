У Києві патрульні наздогнали і оштрафували водіїв, які не пропустили пішоходів: відео

Інспектори склали на порушників адміністративні матеріали.

У Києві інспектори оперативно покарали водіїв автомобілів «Mazda» та «Peugeout», які не надали перевагу в русі пішоходу, який саме переходив дорогу на нерегульованому пішохідному переході.

Патрульні зупинили обох порушників та склали на них адміністративні матеріали.

Згідно з п. 18. 1 ПДР України, водій транспортного засобу, наближаючись до нерегульованого пішохідного переходу, на якому перебувають пішоходи, повинен зменшити швидкість, а в разі потреби зупинитися, щоб дати дорогу пішоходам, для яких може бути створена перешкода чи небезпека.

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