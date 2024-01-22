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На голову НАЗК претендує Агія Загребельська, яка внесена НАЗК до Реєстру корупціонерів, і працює у НАЗК

Кандидат на голову НАЗК Агія Загребельська очолює напрям мінімізації корупційних ризиків в санкційній політиці НАЗК і одночасно внесена НАЗК до Реєстру корупціонерів.

Керівник наукової установи не зможе очолювати її більше двох строків підряд і більше 10 років, – проект Кабмін

Кабмін пропонує обмежити керівників наукових установ строком перебування на керівних посадах.

Домашнє насильство, примушування до вступу в статевий зв’язок і до аборту виключать з переліку статей, провадження за якими може відбуватися у формі приватного обвинувачення

Народні депутати пропонують виключити з переліку статей Кримінального кодексу, провадження за якими відбувається у формі приватного обвинувачення, статті про домашнє насильство, примушування до аборту, примушування до шлюбу, зґвалтування без обтяжуючих обставин, сексуальне насильство і примушування до вступу в статевий зв’язок.

Питання оплати праці держслужбовців судової влади після класифікації посад залишається неврегульованим – ВРП

Перелік типових посад державної служби в межах рівнів посад не містить посад державної служби в секретаріатах ВРП та ВККС, а також в апаратах Верховного Суду, вищих спеціалізованих, апеляційних та місцевих судів, ДСА та ТУ ДСА.

На голову НАЗК претендує екс-нардеп, а нині співробітник НАЗК Андрій Тетерук, який закінчив Московське вище військове командне училище

Кандидат на посаду голови НАЗК, колишній народний депутат Андрій Тетерук зміг придбати у Хотянівці Київської області дві земельних ділянки площею кожна по 967 кв м у 2022 році за однакову ціну – по 76 тисяч грн.

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У Києві патрульні наздогнали і оштрафували водіїв, які не пропустили пішоходів: відео

22:00, 22 січня 2024
Інспектори склали на порушників адміністративні матеріали.
У Києві патрульні наздогнали і оштрафували водіїв, які не пропустили пішоходів: відео
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У Києві інспектори оперативно покарали водіїв автомобілів «Mazda» та «Peugeout», які не надали перевагу в русі пішоходу, який саме переходив дорогу на нерегульованому пішохідному переході.

Патрульні зупинили обох порушників та склали на них адміністративні матеріали.

Згідно з п. 18. 1 ПДР України, водій транспортного засобу, наближаючись до нерегульованого пішохідного переходу, на якому перебувають пішоходи, повинен зменшити швидкість, а в разі потреби зупинитися, щоб дати дорогу пішоходам, для яких може бути створена перешкода чи небезпека.

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