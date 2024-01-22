У Харкові на території підприємства побили та зґвалтували жінку

За словами жінки, до цеху, де працюють вона та її співмешканець, прийшли знайомі співмешканця, між ними виникла сварка, потім - бійка, яка закінчилася тим, що зловмисники побили її та зґвалтували.

Фото: поліція

У Харкові побили та зґвалтували 53-річну жінку на території одного з підприємств, повідомляє пресслужба поліції.

У справі затримали 21- та 27-річних чоловіків, які живуть у Харкові. До поліції жінка звернулася 20 січня.

Потерпіла розповіла, що її побили та зґвалтували маловідомі чоловіки, які прийшли до її співмешканця. На території цеху, де працювали співмешканці, між чоловіками виникла сварка, потім бійка. Потім зловмисники завдали жінці тілесні ушкодження та зґвалтували її.

У поліції кажуть, що фігурантів затримали протягом кількох годин. Справу розслідують за статтею про зґвалтування.

Чоловікам загрожує до 12 років позбавлення волі.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.