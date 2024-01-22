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Вопрос оплаты труда государственных служащих судебной власти после классификации должностей остается неурегулированным – Совет правосудия

Список типовых должностей государственной службы не содержит должностей государственной службы в секретариатах ВСП и ВККС, а также в аппаратах Верховного Суда, высших специализированных, апелляционных и местных судов, ГСА и ТУ ГСА.

На главу НАПК претендует экс-нардеп, а ныне сотрудник НАПК Андрей Тетерук, окончивший Московское высшее военное командное училище

Кандидат на должность главы НАПК, бывший народный депутат Андрей Тетерук смог приобрести в Хотяновке Киевской области два земельных участка площадью каждый по 967 кв м в 2022 году по одинаковой цене – по 76 тысяч грн.

Действующий судья получил адвокатское свидетельство, а затем получил дисциплинарное дело

Судью с Полтавщины обвиняют в нарушении требований о несовместимости.

Государственная регистрация прав не является основанием обретения права собственности, а является лишь подтверждением государством уже обретенного лицом права собственности, - Верховный Суд

При исследовании судом обстоятельств существования у лица права собственности необходимо прежде всего установить основание, на котором лицо приобрело такое право, поскольку сама по себе государственная регистрация прав не является основанием возникновения права собственности, подчеркнул Верховный Суд.

Верховный Суд определил, можно ли освободить частного исполнителя от уплаты судебного сбора

При наличии определенных условий суд может освободить от уплаты судебного сбора именно сторону по делу, - позиция Верховного Суда.

  1. В Украине

В Харькове на территории предприятия избили и изнасиловали женщину

22:21, 22 января 2024
По словам женщины, в цех, где работают она и ее сожитель, пришли знакомые сожителя, между ними возникла ссора, затем - драка, которая закончилась тем, что злоумышленники избили ее и изнасиловали.
В Харькове на территории предприятия избили и изнасиловали женщину
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В Харькове избили и изнасиловали 53-летнюю женщину на территории одного из предприятий, сообщает пресс-служба полиции.

По делу задержали 21- и 27-летних мужчин, проживающих в Харькове. В полицию женщина обратилась 20 января.

Потерпевшая рассказала, что ее избили и изнасиловали малоизвестные мужчины, которые пришли к ее сожительнице. На территории цеха, где работали сожители, между мужчинами возникла ссора, затем потасовка. Затем злоумышленники нанесли женщине телесные повреждения и изнасиловали ее.

В полиции говорят, что фигуранты были задержаны в течение нескольких часов. Дело расследуют по статье об изнасиловании.

Мужчинам грозит до 12 лет лишения свободы.

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