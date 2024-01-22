В Харькове на территории предприятия избили и изнасиловали женщину

По словам женщины, в цех, где работают она и ее сожитель, пришли знакомые сожителя, между ними возникла ссора, затем - драка, которая закончилась тем, что злоумышленники избили ее и изнасиловали.

В Харькове избили и изнасиловали 53-летнюю женщину на территории одного из предприятий, сообщает пресс-служба полиции.

По делу задержали 21- и 27-летних мужчин, проживающих в Харькове. В полицию женщина обратилась 20 января.

Потерпевшая рассказала, что ее избили и изнасиловали малоизвестные мужчины, которые пришли к ее сожительнице. На территории цеха, где работали сожители, между мужчинами возникла ссора, затем потасовка. Затем злоумышленники нанесли женщине телесные повреждения и изнасиловали ее.

В полиции говорят, что фигуранты были задержаны в течение нескольких часов. Дело расследуют по статье об изнасиловании.

Мужчинам грозит до 12 лет лишения свободы.

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