Бушуют ураганные ветры: шторм «Иша» накрыл Великобританию, Ирландию и Нидерланды, что известно

Из-за ураганных ветров отключили электроэнергию в тысячах домов и отменили рейсы.

В Северной Европе бушуют бушующий шторм «Иша». Ураганные ветры повлекли за собой перебои с авиаперелетами и массовые отключения света. Об этом сообщает Bloomberg.

В частности, в Ирландии ночью более 170 тысяч домов, ферм и предприятий остались без света. Некоторые энергетики говорят, что не смогут восстановить электроэнергию до вторника, потому что ремонтировать сейчас опасно.

Самолеты, следовавшие в города Ирландии и Великобритании, были вынуждены менять маршруты, а пассажирам пришлось делать многочасовые пересадки. Некоторые до сих пор не могут добраться до пункта назначения.

Национальная метеорологическая служба Ирландии Met Eireann 21 января объявила оранжевое погодное предупреждение для большей части страны, включая Дублин, что означает, что ветер может существенно повлиять на людей, имущество и деятельность в определенной местности.

Части запада и северо-запада были подвергнуты более серьезному красному предупреждению.

В Амстердаме отменили около 130 рейсов, поскольку порывы ветра составляют более 100 километров в час. Отключение электроэнергии в Амстердаме почувствовали около 68 тысяч клиентов, остановилось большинство трамваев.

В Лондоне пассажиры столкнулись со значительными перебоями в работе транспорта. В результате действия шторма были повреждены железнодорожные пути и инфраструктура. Ограничения в управлении воздушным движением привели к отмене и перенаправлению рейсов, что повлияло на планы многих людей.

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