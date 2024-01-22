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Вопрос оплаты труда государственных служащих судебной власти после классификации должностей остается неурегулированным – Совет правосудия

Список типовых должностей государственной службы не содержит должностей государственной службы в секретариатах ВСП и ВККС, а также в аппаратах Верховного Суда, высших специализированных, апелляционных и местных судов, ГСА и ТУ ГСА.

На главу НАПК претендует экс-нардеп, а ныне сотрудник НАПК Андрей Тетерук, окончивший Московское высшее военное командное училище

Кандидат на должность главы НАПК, бывший народный депутат Андрей Тетерук смог приобрести в Хотяновке Киевской области два земельных участка площадью каждый по 967 кв м в 2022 году по одинаковой цене – по 76 тысяч грн.

Действующий судья получил адвокатское свидетельство, а затем получил дисциплинарное дело

Судью с Полтавщины обвиняют в нарушении требований о несовместимости.

Государственная регистрация прав не является основанием обретения права собственности, а является лишь подтверждением государством уже обретенного лицом права собственности, - Верховный Суд

При исследовании судом обстоятельств существования у лица права собственности необходимо прежде всего установить основание, на котором лицо приобрело такое право, поскольку сама по себе государственная регистрация прав не является основанием возникновения права собственности, подчеркнул Верховный Суд.

Верховный Суд определил, можно ли освободить частного исполнителя от уплаты судебного сбора

При наличии определенных условий суд может освободить от уплаты судебного сбора именно сторону по делу, - позиция Верховного Суда.

  1. В мире

Бушуют ураганные ветры: шторм «Иша» накрыл Великобританию, Ирландию и Нидерланды, что известно

17:20, 22 января 2024
Из-за ураганных ветров отключили электроэнергию в тысячах домов и отменили рейсы.
Бушуют ураганные ветры: шторм «Иша» накрыл Великобританию, Ирландию и Нидерланды, что известно
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В Северной Европе бушуют бушующий шторм «Иша». Ураганные ветры повлекли за собой перебои с авиаперелетами и массовые отключения света. Об этом сообщает Bloomberg.

В частности, в Ирландии ночью более 170 тысяч домов, ферм и предприятий остались без света. Некоторые энергетики говорят, что не смогут восстановить электроэнергию до вторника, потому что ремонтировать сейчас опасно.

Самолеты, следовавшие в города Ирландии и Великобритании, были вынуждены менять маршруты, а пассажирам пришлось делать многочасовые пересадки. Некоторые до сих пор не могут добраться до пункта назначения.

Национальная метеорологическая служба Ирландии Met Eireann 21 января объявила оранжевое погодное предупреждение для большей части страны, включая Дублин, что означает, что ветер может существенно повлиять на людей, имущество и деятельность в определенной местности.

Части запада и северо-запада были подвергнуты более серьезному красному предупреждению.

В Амстердаме отменили около 130 рейсов, поскольку порывы ветра составляют более 100 километров в час. Отключение электроэнергии в Амстердаме почувствовали около 68 тысяч клиентов, остановилось большинство трамваев.

В Лондоне пассажиры столкнулись со значительными перебоями в работе транспорта. В результате действия шторма были повреждены железнодорожные пути и инфраструктура. Ограничения в управлении воздушным движением привели к отмене и перенаправлению рейсов, что повлияло на планы многих людей.

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