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  1. В Украине

В Киеве разоблачили международную наркогруппировку и изъяли «товар» на сумму около 20 млн гривен

10:08, 23 января 2024
Задержан организаторов международного канала поставки наркотиков в Киев.
В Киеве разоблачили международную наркогруппировку и изъяли «товар» на сумму около 20 млн гривен
Источник фото: Полиция Киева
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Полиция успешно перекрыла международный канал поставки кокаина в столицу, задержав четырех членов наркогруппировки и сообщив им о подозрении. Группа, состоявшая из жителей Киева, руководила распределением кокаина в городе, а также предлагала своим клиентам каннабис собственного производства. Во время обысков у фигурантов были изъяты наркотики на сумму около 20 миллионов гривен. Об этом сообщила полиция Киева.

Действия наркогруппировки были задокументированы работниками управления по борьбе с наркопреступностью столичной полиции с участием следователей, оперативников и аналитиков Шевченковского управления полиции, под процессуальным руководством Шевченковской окружной прокуратуры города Киева.

По словам начальника управления по борьбе с наркопреступностью ГУНП в г. Киеве Александра Дыбова, все члены организованной группы были задержаны, а международный канал поставки наркотиков был остановлен.

"Мы установили, что организовал наркобизнес 37-летний киевлянин. Он наладил канал поставки кокаина из-за границы. Для развития "бизнеса" он привлек еще трех местных жителей, которые занимались сбытом наркотиков. Кроме того, по месту жительства одного из фигурантов они оборудовали нарколабораторию по выращиванию растений конопли", - рассказал Дыбов.

Во время обысков, которые проводились привлеченными спецназовцами и кинологами со служебными собаками, было изъято два килограмма кокаина, примерно пять килограммов каннабиса, пистолет и ружье с патронами, гранаты с запалами, деньги, оборудование для выращивания каннабиса и растения конопли.

Трем членам наркогруппировки сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 307 Уголовного кодекса Украины, а лидеру группировки - по ч. 3 ст. 307 и ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины, предусматривающей незаконное производство, приобретение, хранение или сбыт наркотических средств в особо крупных размерах. За эти преступления им грозит от шести до двенадцати лет лишения свободы с конфискацией имущества.

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