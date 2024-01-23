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У Києві викрили міжнародне наркоугрупування та вилучили «товар» на суму близько 20 млн гривень

10:08, 23 січня 2024
Затримано організаторів міжнародного каналу постачання наркотиків до Києва.
У Києві викрили міжнародне наркоугрупування та вилучили «товар» на суму близько 20 млн гривень
Джерело фото: Поліція Києва
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Поліція успішно перекрила міжнародний канал постачання кокаїну до столиці, затримавши чотирьох членів наркоугруповання і повідомивши їм про підозру. Група, що складалася з мешканців Києва, керувала розподілом кокаїну в місті, а також пропонувала своїм клієнтам канабіс власного виробництва. Під час обшуків в фігурантів було вилучено наркотики на суму близько 20 мільйонів гривень. Про це повідомила поліція Києва.

Дії наркоугруповання були задокументовані працівниками управління боротьби з наркозлочинністю столичної поліції за участю слідчих, оперативників та аналітиків Шевченківського управління поліції, під процесуальним керівництвом Шевченківської окружної прокуратури міста Києва.

За словами начальника управління боротьби з наркозлочинністю ГУНП у м. Києві Олександра Дибова, всі члени організованої групи були затримані, а міжнародний канал постачання наркотиків був зупинений.

«Ми встановили, що організував наркобізнес 37-річний киянин. Він налагодив канал постачання кокаїну із-за кордону. Для розвитку «бізнесу» він залучив ще трьох місцевих мешканців, які займалися збутом наркотиків. Крім того за місцем мешкання одного із фігурантів вони обладнали нарколабораторію з вирощування рослин коноплі», - розповів Дибов.

Під час обшуків, які проводилися залученими спецпризначенцями та кінологами зі службовими собаками, було вилучено два кілограми кокаїну, приблизно п'ять кілограмів канабісу, пістолет та рушницю з набоями, гранати з запалами, гроші, обладнання для вирощування канабісу та рослини конопель.

Трьом членам наркоугруповання повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 307 Кримінального кодексу України, а лідеру угруповання – за ч. 3 ст. 307 та ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України, що передбачає незаконне виробництво, придбання, зберігання чи збут наркотичних засобів в особливо великих розмірах. За ці злочини їм загрожує від шести до дванадцяти років позбавлення волі з конфіскацією майна.

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