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  1. В Україні

Отримували хабарі за ввезення передач з Італії: на Закарпатті викрито митників

15:19, 22 січня 2024
Правоохоронці затримали п’ятьох митників під час одержання частини коштів у сумі 1100 євро.
Отримували хабарі за ввезення передач з Італії: на Закарпатті викрито митників
Фото: ОГП
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Правоохоронці викрили та припинили діяльність працівників митних органів у Закарпатській області, які отримували хабарі. Про це повідомив Офіс Генерального прокурора.

Зазначається, що працівники відділу митного оформлення митного поста «Тиса», а також державні інспектори Управління боротьби з контрабандою та порушенням митних правил Закарпатської митниці систематично одержували від водіїв рейсових автобусів неправомірну вигоду.

«Сума з одного автобусу сягала від 800 до 1400 євро за безперешкодне ввезення вантажу, який слідує без супроводу з Італії на територію України», - сказано у повідомленні.

Правоохоронці затримали п’ятьох митників під час одержання частини коштів у сумі 1100 євро. Загальна сума отриманої неправомірної вигоди становить 6550 євро.

У ОГП додали, що було проведено 13 обшуків на території Закарпатської області, у тому числі на митному посту «Тиса». У ході обшуків правоохоронці вилучили грошові кошти, мобільні телефони та документацію.

Затриманим повідомлено про підозру за фактом одержання неправомірної вигоди службовою особою. Наразі підозрюваним обрано запобіжні заходи.

Фото: ОГП

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