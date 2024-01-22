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Получали взятки за ввоз передач из Италии: на Закарпатье разоблачили таможенников

15:19, 22 января 2024
Правоохранители задержали пятерых таможенников при получении части средств на сумму 1100 евро.
Получали взятки за ввоз передач из Италии: на Закарпатье разоблачили таможенников
Фото: ОГП
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Правоохранители разоблачили и прекратили деятельность работников таможенных органов в Закарпатской области, получавших взятки. Об этом сообщил Офис Генерального прокурора.

Отмечается, что работники отдела таможенного оформления таможенного поста «Тиса», а также государственные инспекторы Управления по борьбе с контрабандой и нарушением таможенных правил Закарпатской таможни систематически получали от водителей рейсовых автобусов неправомерную выгоду.

«Сумма из одного автобуса достигала от 800 до 1400 евро за беспрепятственный ввоз груза, следующего без сопровождения из Италии на территорию Украины», - говорится в сообщении.

Правоохранители задержали пятерых таможенников при получении части средств на сумму 1100 евро. Общая сумма полученной неправомерной выгоды составляет 6550 евро.

В ОГП добавили, что было проведено 13 обысков на территории Закарпатской области, в том числе на таможенном посту Тиса. В ходе обысков правоохранители изъяли денежные средства, мобильные телефоны и документацию.

Задержанным сообщено о подозрении по факту получения неправомерной выгоды должностным лицом. Подозреваемым избраны меры пресечения.

Фото: ОГП

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