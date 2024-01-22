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Питання оплати праці держслужбовців судової влади після класифікації посад залишається неврегульованим – ВРП

Перелік типових посад державної служби в межах рівнів посад не містить посад державної служби в секретаріатах ВРП та ВККС, а також в апаратах Верховного Суду, вищих спеціалізованих, апеляційних та місцевих судів, ДСА та ТУ ДСА.

На голову НАЗК претендує екс-нардеп, а нині співробітник НАЗК Андрій Тетерук, який закінчив Московське вище військове командне училище

Кандидат на посаду голови НАЗК, колишній народний депутат Андрій Тетерук зміг придбати у Хотянівці Київської області дві земельних ділянки площею кожна по 967 кв м у 2022 році за однакову ціну – по 76 тисяч грн.

Суддя отримав адвокатське свідоцтво, а після цього отримав дисциплінарну справу

Суддю з Полтавщини звинувачують у порушенні вимог щодо несумісності.

Державна реєстрація прав не є підставою набуття права власності, а є лише засвідченням державою вже набутого особою права власності, - Верховний Суд

При дослідженні судом обставин існування в особи права власності, необхідним є перш за все встановлення підстави, на якій особа набула таке право, оскільки сама по собі державна реєстрація прав не є підставою виникнення права власності, підкреслив Верховний Суд.

Верховний Суд визначив, чи можна звільнити приватного виконавця від сплати судового збору

За наявності певних умов суд може звільнити від сплати судового збору саме сторону в справі, - позиція Верховного Суду.

  1. У світі

Вирують ураганні вітри: шторм «Іша» накрив Велику Британію, Ірландію та Нідерланди, що відомо

17:20, 22 січня 2024
Через ураганні вітри відключили електроенергію в тисячах будинків та скасували рейси.
Вирують ураганні вітри: шторм «Іша» накрив Велику Британію, Ірландію та Нідерланди, що відомо
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У Північній Європі вирують вирує шторм «Іша». Ураганні вітри спричинили перебої з авіаперельотами та масові відключення світла. Про це повідомляє Bloomberg.

Зокрема, в Ірландії вночі понад 170 тисяч будинків, ферм і підприємств залишилися без світла. Деякі енергетики кажуть, що не зможуть відновити електроенергію до 23 января, бо ремонтувати зараз небезпечно.

Літаки, які прямували до міст Ірландії та Великої Британії, були змушені змінювати маршрути, а пасажирам довелося робити багатогодинні пересадки. Дехто й досі не може дістатися пункту призначення.

Національна метеорологічна служба Ірландії Met Eireann 21 січня оголосила помаранчеве погодне попередження для більшої частини країни, включно з Дубліном, що означає, що вітер може суттєво вплинути на людей, майно і діяльність у певній місцевості.

Частини заходу і північного заходу були піддані більш серйозному червоному попередженню.

В Амстердамі скасували близько 130 рейсів, оскільки пориви вітру сягають понад 100 кілометрів на годину. Відключення електроенергії в Амстердамі відчули близько 68 тисяч клієнтів, зупинилася більшість трамваїв.

У Лондоні пасажири зіткнулися зі значними перебоями в роботі транспорту. Внаслідок дії шторму були пошкоджені залізничні колії і інфраструктура. Обмеження в управлінні повітряним рухом призвели до скасування і перенаправлення рейсів, що вплинуло на плани багатьох людей.

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