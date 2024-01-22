Вирують ураганні вітри: шторм «Іша» накрив Велику Британію, Ірландію та Нідерланди, що відомо

Через ураганні вітри відключили електроенергію в тисячах будинків та скасували рейси.

У Північній Європі вирують вирує шторм «Іша». Ураганні вітри спричинили перебої з авіаперельотами та масові відключення світла. Про це повідомляє Bloomberg.

Зокрема, в Ірландії вночі понад 170 тисяч будинків, ферм і підприємств залишилися без світла. Деякі енергетики кажуть, що не зможуть відновити електроенергію до 23 января, бо ремонтувати зараз небезпечно.

Літаки, які прямували до міст Ірландії та Великої Британії, були змушені змінювати маршрути, а пасажирам довелося робити багатогодинні пересадки. Дехто й досі не може дістатися пункту призначення.

Національна метеорологічна служба Ірландії Met Eireann 21 січня оголосила помаранчеве погодне попередження для більшої частини країни, включно з Дубліном, що означає, що вітер може суттєво вплинути на людей, майно і діяльність у певній місцевості.

Частини заходу і північного заходу були піддані більш серйозному червоному попередженню.

В Амстердамі скасували близько 130 рейсів, оскільки пориви вітру сягають понад 100 кілометрів на годину. Відключення електроенергії в Амстердамі відчули близько 68 тисяч клієнтів, зупинилася більшість трамваїв.

У Лондоні пасажири зіткнулися зі значними перебоями в роботі транспорту. Внаслідок дії шторму були пошкоджені залізничні колії і інфраструктура. Обмеження в управлінні повітряним рухом призвели до скасування і перенаправлення рейсів, що вплинуло на плани багатьох людей.

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