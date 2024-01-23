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  1. В мире

Немецкие машинисты объявили шестидневную забастовку: железнодорожное движение будет парализовано

11:01, 23 января 2024
Новая забастовка приведет к остановке Deutsche Bahn на шесть дней с 23 по 29 января.
Немецкие машинисты объявили шестидневную забастовку: железнодорожное движение будет парализовано
Источник фото: Rail.insider
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Профсоюз немецких машинистов (GDL) объявил о новой масштабной забастовке, которая продлится шесть дней и приведет к параличу железнодорожного движения в стране. Профсоюз, представляющий интересы многочисленных машинистов Германии, выступил с требованием улучшения условий оплаты труда и сокращения рабочего времени в рамках острого спора с государственным главным железнодорожным оператором страны. Об этом сообщает AP.

По планам GDL, шестидневная забастовка обременит пассажирские перевозки, обслуживаемые государственной компанией Deutsche Bahn, с 2 часов ночи в среду, 24 января, до 6 часов вечера понедельника, 29 января. С 18:00 вторника, 23 января, будет ограничено движение грузовых поездов.

Это уже вторая масштабная забастовка GDL в январе этого года, после трехдневной остановки движения и двух предупредительных забастовок в прошлом году, каждая из которых длилась до 24 часов. Однако Deutsche Bahn пока отклоняет требование о сокращении рабочего дня с 38 до 35 часов в неделю без уменьшения зарплаты, которую предлагает профсоюз.

Заметно, что GDL убеждает, что это облегчит трудовой процесс на железной дороге, сделает его более привлекательным и будет способствовать привлечению новых работников, в то время как Deutsche Bahn считает требования профсоюза не практичными.

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