На Кіровоградщині підприємство забруднило землі зі збитками у 3,5 млн грн

На Кіровоградщині повідомлено про підозру колишньому директору товариства за фактом забруднення або псування земель, що завдало шкоди довкіллю, повідомляє обласна прокуратура.
Як стало відомо, у 2021 році профільний підрозділ органу місцевого самоврядування уклав договір із підприємством, яке очолював підозрюваний. Він передбачав надання послуг із утримання та захоронення побутових відходів на території сміттєзвалища у м. Олександрія.
Товариство допустило зберігання відходів у несанкціонованих місцях, вийшовши за відведені під сміттєзвалище межі. Засмічені відходами земельні ділянки мають сільськогосподарське призначення і є землями запасу місцевої територіальної громади.
Слідство встановило, що підприємство використовувало ділянки під сміттєзвалище без будь-яких правовстановлюючих документів.
За висновком експертиз, протиправні дії з боку ТОВ спричинили понад 3,5 млн грн шкоди.
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