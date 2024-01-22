Українці масово пересіли в автомобілі Tesla

У 2023 році продажі електромобілів Tesla зросли майже вдвічі.

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В Україні спостерігається значний попит на автомобілі Tesla, що призвело до значного зростання їхньої кількості порівняно з довоєнним періодом – приблизно вдесятеро. Про це повідомляє французька газета Le Figaro.

За результатами 2021 року в Україні було зареєстровано лише 8541 власника електрокарів Tesla. Проте станом на 1 січня 2023 року ця кількість стрімко зросла і склала вже 46830. Крім того, за даними професійних асоціацій, наприкінці листопада минулого року кількість реєстрацій майже подвоїлася, досягнувши показника у 83116.

Зазначається, що цей стрімкий приріст був досягнутий завдяки ринку вживаних автомобілів. На цьому сегменті ціни на Tesla залишаються значними – від 25 до 30 тисяч доларів. Це є досить високою ціною, особливо з урахуванням того, що за такі кошти можна придбати новий автомобіль із бензиновим двигуном.

Зазначається, що багато людей пересіли на автомобілі Tesla після виникнення проблем з пальним в Україні. Однак за статистикою за 2023 рік, коли подібних проблем не було, кількість власників Tesla продовжувала зростати.

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