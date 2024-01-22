Біля ще однієї станції метро в Києві демонтують МАФи

Демонтують та перенесуть 13 тимчасових споруд.

Джерело фото: КМДА

У Києві біля станції метрополітену «Либідська» демонтують та перенесуть 13 тимчасових споруд.

Як повідомили у Департаменті територіального контролю міста, рішення було прийнято комісією з питань розміщення тимчасових споруд з метою недопущення перешкод на шляхах евакуації та прямування пасажирів до/з даної станції метро та на виконання протоколу Ради оборони міста.

Демонтажі МАФів вже відбулись біля станцій метро «Лук’янівська», «Дорогожичі», «Політехнічний інститут», «Житомирська», «Звіринецька», «Берестейська», «Героїв Дніпра» та «Шулявська».

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