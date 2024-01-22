Мін’юст подав позов до ВАКС про конфіскацію активів Вячеслава Богуслаєва та Петра Кононенка

У дохід держави просять стягнути понад 30 обʼєктів нерухомого майна, майнові та корпоративні права та гроші.

Фото: nikvesti.com

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Міністерство юстиції України подало позов до Вищого антикорупційного суду про стягнення в дохід держави активів експрезидента АТ «Мотор Січ» Вячеслава Богуслаєва та колишного топменеджера компанії Петра Кононенка. Про це повідомила директорка департаменту санкційної політики Інна Богатих.

За її словами, стягнути в дохід держави Мін’юст просить:

- більше 30 обʼєктів нерухомого майна (житлових/нежитлових приміщень, земельних ділянок),

- корпоративні права десятка юридичних осіб, серед яких 100% частки у статутних капіталах ТДВ СК «МОТОР-ГАРАНТ», ТОВ «Вінницький авіаційний завод», ТОВ «Вертольоти МСБ», АТ «Мотор-Банк», їх частки в статутному капіталі ТОВ ФІРМА «ЖЕКОН»,

- грошові кошти на суму в декілька сотень мільйонів гривень,

- майнові права, зокрема на торгівельні марки,

- чималу кількість вогнепальної зброї.

Раніше суд продовжив запобіжний захід експрезиденту «Мотор Січ» В'ячеславу Богуслаєву.

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