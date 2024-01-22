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Перелік типових посад державної служби в межах рівнів посад не містить посад державної служби в секретаріатах ВРП та ВККС, а також в апаратах Верховного Суду, вищих спеціалізованих, апеляційних та місцевих судів, ДСА та ТУ ДСА.

На голову НАЗК претендує екс-нардеп, а нині співробітник НАЗК Андрій Тетерук, який закінчив Московське вище військове командне училище

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При дослідженні судом обставин існування в особи права власності, необхідним є перш за все встановлення підстави, на якій особа набула таке право, оскільки сама по собі державна реєстрація прав не є підставою виникнення права власності, підкреслив Верховний Суд.

Верховний Суд визначив, чи можна звільнити приватного виконавця від сплати судового збору

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  1. В Україні

Шпигував за бойовими літаками ЗСУ на Дніпропетровщині: суд призначив агенту рф 15 років за ґратами

21:27, 22 січня 2024
Зловмисник фіксував напрямки польотів бойових літаків ЗСУ та намагався встановити їх класифікацію і розташування аеродромів.
Шпигував за бойовими літаками ЗСУ на Дніпропетровщині: суд призначив агенту рф 15 років за ґратами
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Ще один російський агент, який діяв на Дніпропетровщині, отримав 15 років тюрми. Про це повідомляє Служба безпеки України.

Так, зловмисник фіксував напрямки польотів бойових літаків ЗСУ та намагався встановити їх класифікацію і розташування аеродромів.

Також фігурант «полював» за локаціями логістичних шляхів, якими здійснюють постачання зброї та боєприпасів на фронт.

Для того, щоб слідкувати за переміщенням військової техніки Сил оборони, зловмисник облаштував «спостережний пункт» у вікні власної квартири на п’ятому поверсі.

За кожне виконане завдання російська спецслужба перераховувала на банківську картку свого агента грошову «винагороду».

Контррозвідники СБУ затримали зловмисника у результаті спецоперації на території регіону у травні 2023 року.

За матеріалами української спецслужби суд призначив йому 15 років тюрми.

Як встановило розслідування, російським агентом виявився 44-річний мешканець Синельниківського району. У липні 2022 року чоловіка дистанційно завербував кадровий співробітник фсб.

У поле зору окупантів місцевий житель потрапив через свої антиукраїнські дописи на прокремлівських Телеграм-каналах.

Подальшу комунікацію з агресором підтримував через анонімний чат у популярному месенджері.

На підставі зібраних доказів суд визнав зловмисника винним за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

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