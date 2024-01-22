Поліцейські не будуть особисто роздавати повістки, — Іван Вигівський

За його словами, навіть якщо буде встановлена законодавча норма щодо вручення повісток поліцейськими, людей для цього не вистачить.

Роздача повісток громадянам не належить до функціоналу Національної поліції. Про це заявив очільник відомства Іван Вигівський в інтерв’ю РБК-Україна.

За його словами, поліція максимально сприяє ТЦК і СП в тому, щоб встановлювати місцезнаходження ухилянтів та відповідно до повноважень і за наявності необхідних документів доставляти до них таких осіб.

«Але вручення повісток, спільні наряди – це додаткове навантаження, і у нас немає такого ресурсу, щоб поставити біля кожного працівника ТЦК ще й поліцейського. Ми стоїмо на блокпостах, щодня виконуємо свої обов'язки, в тому числі і непритаманні поліції функції. Ми готові допомагати, але особисто поліцейські ходити роздавати повістки не будуть. Принаймні до того, поки законом не буде встановлена така норма та це не буде визначено нашим функціоналом», - заявив він.

Водночас Вигівський додав, що навіть якщо буде встановлена законодавча норма щодо вручення повісток поліцейськими, людей для цього не вистачить.

«У нас на сьогодні недостатньо ресурсу для того, щоб ми ще й ходили і роздавали повістки», - наголосив очільник Нацполіції.

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