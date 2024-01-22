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Питання оплати праці держслужбовців судової влади після класифікації посад залишається неврегульованим – ВРП

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Питання оплати праці держслужбовців судової влади після класифікації посад залишається неврегульованим – ВРП

17:20, 22 січня 2024
Перелік типових посад державної служби в межах рівнів посад не містить посад державної служби в секретаріатах ВРП та ВККС, а також в апаратах Верховного Суду, вищих спеціалізованих, апеляційних та місцевих судів, ДСА та ТУ ДСА.
Питання оплати праці держслужбовців судової влади після класифікації посад залишається неврегульованим – ВРП
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Вища рада правосуддя 16 січня 2024 року звернулася до Кабінету міністрів з проханням унормувати умови оплати праці державних службовців судів, органів та установ системи правосуддя на основі класифікації посад у 2024 році.

Як зазначили у Раді правосуддя, 29 грудня 2023 року Кабінет міністрів видав постанову № 1409 «Питання оплати праці державних службовців на основі класифікації посад у 2024 році». Згідно з цією постановою була затверджена Схема посадових окладів на посадах державної служби з урахуванням сімей і рівнів посад, юрисдикції та типів державних органів у 2024 році та Перелік типових посад державної служби в межах рівнів посад.

Втім, як повідомила ВРП, затверджений цією постановою Перелік типових посад державної служби в межах рівнів посад чомусь не містить посад державної служби в секретаріатах Вищої ради правосуддя та Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, в апаратах Верховного Суду, вищих спеціалізованих, апеляційних та місцевих судів, а також у Державній судовій адміністрації України та її територіальних управліннях.

У зв’язку із цим, зазначили у ВРП, питання оплати праці державних службовців судової влади залишається неврегульованим.

Вища рада правосуддя наголосила, що питання оплати труда державних службовців системи правосуддя має бути повноцінно врегульовано. 

Автор В’ячеслав Хрипун

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