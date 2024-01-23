Кандидаты на должности судей апелляционных судов, не являющиеся судьями, обязаны подавать декларации родственных связей и доброчестности кандидата на должность судьи ежегодно до 1 мая

ВККС внесла изменения в период представления деклараций родственных связей и доброчестности для кандидатов на должности судей апелляционных судов.

23 января Высшая квалификационная комиссия судей Украины внесла изменения в период представления деклараций родственных связей и доброчестности для кандидатов на должности судей апелляционных судов.

Как сообщает ВККС, изменениями предусмотрено, что лица, участвующие в этом конкурсе и не являющиеся судьями, обязаны подавать декларации родственных связей и доброчестности кандидата на должность судьи ежегодно до 1 мая включительно.

Эти изменения обусловлены вступлением в силу Закона Украины "О внесении изменений в Закон Украины "О судоустройстве и статусе судей" и некоторых законодательных актов Украины по усовершенствованию процедур судейской карьеры" от 9 декабря 2023 г. № 3511-IX и предусмотренным в нем новым периодом декларирования родственных связей и добродетели.

Напомним, что 14 сентября 2023 года ВККС объявила конкурс на 550 вакантных должностей судей апелляционных судов.

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