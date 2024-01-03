Конкурс на должности 550 судей апелляционных судов: «скамейка запасных» украинского правосудия оказалась удивительно короткой

В конкурсе на должности судей апелляционных судов будут участвовать члены Высшего совета правосудия, судьи апелляционных судов, известные адвокаты, помощники судей и даже заведующий складом и мастер по лесозаготовкам.

Источник фото: ВККС

Высшая квалификационная комиссия судей 31 декабря 2023 года завершила прием документов от участников конкурса на должности 550 судей общих, административных и хозяйственных апелляционных судов.

По данным ВККС, всего документы подали 2074 кандидата (в 2019 году на конкурс на занятие 346 вакантных должностей судей апелляционных судов, который в итоге не состоялся, документы подали 2 208 кандидатов).

Большинство участников планируют занять должности в общих апелляционных судах – 789 участников конкурса подали документы для участия в конкурсе на должности судей гражданской специализации, а 912 кандидатов – на должности судей уголовной специализации. Общее количество лиц, подавших документы – 1701 претендент.

Таким образом, на одну вакантную должность в общих апелляционных судах пока что приходится четыре претендента.

Всего на конкурс ВККС, напомним, выставила 425 вакантных должностей судей общих апелляционных судов.

Впрочем, следует понимать, что уже длительное время специализация во многих общих апелляционных судах в определенной степени условна. Согласно решениям собраний судей, учитывая нехватку судей-криминалистов, судьи гражданской специализации привлекаются к рассмотрению уголовных дел, пересмотру определений следственных судей, а также к рассмотрению протоколов об административных правонарушениях.

Кандидатов на должности судей апелляционных административных и хозяйственных судов значительно меньше.

Так, 190 претендентов намерены соревноваться за 67 должностей судей апелляционных административных судов и 183 юриста – за 58 должностей судей апелляционных хозяйственных судов.

В ВККС оптимистично оценивают количество поданных заявлений на конкурс и отмечают, что конкурс однозначно состоится.

Вместе с тем в Комиссии признают, что ожидали участия в конкурсе все же большего количества кандидатов (осенью были надежды на несколько тысяч кандидатов).

"Мы ждали большего, но война внесла коррективы", - отметил на своей странице Facebook секретарь Второй палаты ВККС Сергей Чумак.

Впрочем, не исключено, что в перспективе надежды и мечты ВККС о мощном конкурсе на должности судей апелляционных судов могут быть еще более скорректированы.

Ведь кандидатам на должности судей нужно пройти достаточно тернистый путь – согласно опыту прошлых конкурсов на должности судей Верховного Суда, только на этапе экзамена, который состоит из двух частей, «отсеивается» до 50% кандидатов.

Также к определенному количеству кандидатов, в частности, из числа судей первой инстанции, могут возникнуть существенные претензии у Общественного совета добропорядочности, ведь уже сейчас, во время незавершенного квалификационного оценивания судей, некоторые из кандидатов имеют все еще непреодоленные негативные выводы ОСД. Так, замечания у общественности могут возникнуть, по крайней мере, к части из 46 судей районных судов Киева (не считая еще 7 судей, временно откомандированных в столицу из регионов), которые подали документы для участия в конкурсе.

К части кандидатов, вероятно, у ВККС еще возникнут вопросы в связи с наличием реального стажа деятельности в сфере права, позволяющего им претендовать на должности судей апелляционных судов.

Еще к ряду кандидатов возникнут вопросы к их опыту в принципе, ведь некоторые из них отметили, что на время конкурса они являются безработными. А часть претендентов имеет очень специфический опыт работы, указав, что они занимают такие должности как: «мастер на лесозаготовительных работах», «специалист по аренде 2 категории в секторе развития и технической эксплуатации сетей», «старший инспектор по противодействию киберпреступлениям», «заведующий складом», «советник председателя правления», «помощник нотариуса», «детектив Бюро экономической безопасности» и т. д.

Для участия в конкурсе документы также подали юристы областных государственных администраций, коммунальных предприятий, служащие Министерства юстиции и даже представитель ТЦК и СП.

Кроме того, мотивы участия определенного количества кандидатов, в том числе из числа судей, ранее проваливших квалификационное оценивание судей и находящихся на грани увольнения, понять крайне непросто.

Согласно правилам конкурса на должности судей апелляционных судов, победители конкурса будут выбирать наиболее привлекательные для них суды на основании итогового рейтинга.

Таким образом, в определенной степени может сложиться ситуация, схожая с конкурсом на должности судей местных судов, когда в нескольких областях суды не пользовались спросом у кандидатов. Из-за такого подхода многие должности судей в судах прифронтовых областей остались вакантными.

При этом 128 (из 425) предложенных вакансий только судей общих апелляционных судов являются вакансиями в судах, приближенных либо к линии фронта, либо к границе с РФ.

В целом же обращает на себя внимание то, что в отличие от конкурсов в Верховный Суд и ВАКС в 2016-2019 годах, конкурс в апелляционные суды не вызвал какого-либо чрезвычайного ажиотажа среди юридического сообщества.

Большинство кандидатов, подавших документы – это судьи судов первой инстанции, многие из которых уже не один год пытаются сменить не только суд, где они сейчас работают, но и область. Немалое количество кандидатов из числа судей составляют также судьи из судов, оказавшихся в оккупации или в зоне активных боевых действий, то есть возвращаться им пока все равно некуда.

Кроме того, есть определенная часть кандидатов, которых уже можно назвать «профессиональными участниками» многих конкурсов. Практически почти каждый год ранее они принимали участие в различных конкурсах и отборах – от конкурсов на должности судей Верховного Суда, ВАКС и Конституционного Суда до отборов на должности членов Высшего совета правосудия и различных конкурсных комиссий.

Адвокаты (422) и ученые-юристы (около 150 представителей) также в значительном количестве будут представлены на конкурсе.

К примеру, попытается занять должность судьи общего апелляционного суда адвокат, секретарь Совета адвокатов Киевской области Ольга Демидюк. Ольга Демидюк в прошлые годы довольно успешно принимала участие в обоих конкурсах на должности судей Верховного Суда, каждый раз попадая в финальные рейтинги.

Документы на участие в конкурсе подали также известные адвокаты Анна Надточиева, Александр Шадрин, Константин Докийчук.

Среди ученых, подавших документы на конкурс, можно отметить главного ученого секретаря Национальной академии правовых наук Евгения Гетьмана, претендующего на должность судьи апелляционного административного суда.

Очередной конкурс на должности судей вновь не обойдется без участия действующих членов Высшего совета правосудия. Должности судей апелляционных судов планируют занять сразу три члена Совета правосудия: Юлия Бокова, Николай Мороз и Инна Плахтий.

Если все три члена Совета правосудия «выступят» на конкурсе удачно, то у ВСП может возникнуть ситуация, которая уже имела место во время конкурсов на должности судей Верховного Суда в 2016-2017 и 2018-2019 годах, когда сразу шесть членов тогдашнего состава ВСП стали судьями кассационных судов ВС.

Также должность судьи апелляционного хозяйственного суда попытается получить Советник председателя Верховной Рады Украины Андрей Нижний, который в 2020 году уволился с должности судьи местного общего суда по собственному желанию.

За должности судей апелляционных судов будут соревноваться несколько уже действующих судей апелляционных судов, которые находятся в прифронтовых областных центрах. Таким образом, указанные судьи рассчитывают получить должность судьи в апелляционном суде другой области.

Зафиксирован и достаточно своеобразный случай участия в конкурсе. Кандидат Алла Ширант еще в 2019 году осуществляла индивидуальную адвокатскую деятельность. В 2019-2020 годах она работала помощником судьи ВАКС, а в 2020 году победила в конкурсе на должность прокурора Офиса Генерального прокурора и получила соответствующее назначение. Параллельно Алла Ширант принимала участие в отборе на должности судей местных судов и в декабре 2023 года, после длительных процедур отбора, по итогам конкурса выбрала для дальнейшей карьеры должность судьи Харьковского окружного административного суда. Впрочем, судя по всему, на достигнутом Алла Ширант решила не останавливаться и не ждать назначения в суд первой инстанции. Теперь она планирует стать судьей уголовной специализации апелляционного суда.

Уникальным своего рода фактом является также то, что должности судей апелляционных судов планируют занять сразу десять помощников судей (1 помощник судьи Верховного Суда, 2 помощника судей АП ВАКС, 1 помощник судьи ВАКС, 1 помощник судьи общего апелляционного суда, 1 помощник судьи Хозяйственного суда города Киева, 4 помощника судей местных общих судов). Если кто-нибудь из помощников судей сможет по итогам конкурса получить должность судьи апелляционного суда, то этот случай точно войдет в историю судебной власти Украины.

Интересно также то, что в конкурсе на должности судей апелляционных судов примет участие ряд судей, лишь несколько лет назад ставших судьями местных судов (из числа участников отбора на должности судей 2017 года) или только в декабре 2023 года вообще определившихся с будущим судом и пока даже не получивших рекомендации о назначении (участники отбора 2017 года, которые ожидают проведения собеседований из-за изменения процедуры отбора).

Отдельный интересный момент конкурса – участие в конкурсе кандидатов, ранее получивших негативные выводы от Этического совета во время неудачных попыток получить рекомендации о назначении на должности членов Высшего совета правосудия.

Документы для участия в конкурсе на должности судей апелляционных судов подала целая группа таких кандидатов.

В связи с этим интересно, будут ли ВККС и ОСД учитывать негативные выводы Этического совета, если, конечно, указанные кандидаты смогут добраться до этапа собеседований.

С полным списком кандидатов на должности судей апелляционных судов можно ознакомиться ниже.

Автор: Вячеслав Хрипун

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