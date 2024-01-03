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Применение спецконфискации является тем «другим случаем», который ухудшает правовое положение обвиняемого, – ВС высказался о форме решения суда

09:00, 3 января 2024
Апелляционный суд определением конфисковал бензопилу в доход государства, но прокурор указал, что такое решение должно быть не в форме определения, а в форме приговора, - что решил Верховный Суд.
Применение спецконфискации является тем «другим случаем», который ухудшает правовое положение обвиняемого, – ВС высказался о форме решения суда
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Поскольку применение специальной конфискации является «другим случаем», который ухудшает правовое положение обвиняемого, ведь касается его собственности, поэтому решение апелляционного суда о конфискации должно быть принято в форме приговора, а не определения. Об этом отметила в своем постановлении коллегия судей Третьей судебной палаты Кассационного уголовного суда в составе Верховного Суда от 22 ноября 2023 г. по делу № 369/5665/22.

Позиции судов

Приговором местного суда лицо признано виновным и осуждено по ч. 2 ст. 185; ч. 3 ст. 185; ч. 4 ст. 185; ч. 2 ст. 246; ч. 1 ст. 263; ч. 1 ст. 309 УК. Кроме прочего, принято вещественное доказательство – бензопилу оставить в распоряжении обвиняемого.

Апелляционный суд изменил этот приговор в части распоряжения вещественными доказательствами и определением постановил решение о конфискации бензопилы в доход государства на основании статей 96-1, 96-2 УК.

В кассационной жалобе прокурор утверждал, что апелляционный суд, в нарушение предписаний ст. 421 УПК, изменяя приговор суда первой инстанции по части распоряжения вещественными доказательствами в порядке статей 96-1, 96-2 УК, принял решение в форме определения, а не приговора.

Позиция Кассационного уголовного суда

Верховный Суд отменил определение апелляционного суда и назначил новое рассмотрение в суде апелляционной инстанции. Он указал, что, учитывая, что приговором суда первой инстанции не была применена ч. 1 ст. 96-1, п. 4 ч. 1 ст. 69-1 УК, однако их содержание и целесообразность применения сводятся к необходимости применения дополнительных мер уголовно-правового характера, применение специальной конфискации является тем «другим случаем», который ухудшил правовое положение обвиняемого, поскольку касается его собственности. Учитывая предписания статей 420, 421 УПК, в таком случае решение апелляционного суда должно быть вынесено в форме приговора, а не определения.

Автор: Наталя Мамченко 

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