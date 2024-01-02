Владимир Зеленский и Риши Сунак обсудили оборонное сотрудничество, в том числе дальнейшее усиление ПВО Украины

Президент рассказал Премьер-министру Великобритании, что за последние пять дней враг выпустил по территории Украины по меньшей мере 500 ракет и ударных дронов.

Источник фото: president.gov.ua

Президент Владимир Зеленский провел телефонный разговор с Премьер-министром Великобритании Риши Сунаком, во время которого Глава Украины рассказал о продолжении российского воздушного террора против наших городов. Президент отметил, что за последние пять дней враг выпустил по территории Украины по меньшей мере 500 ракет и ударных дронов.

Среди прочего Президент отметил существенный и разносторонний вклад Великобритании в укрепление украинской системы ПВО, в частности радарами, передовыми противодроновыми системами и ракетами.

Собеседники обсудили продолжение оборонного сотрудничества с акцентом на дальнейшем усилении ПВО, дальнобойных способностей ВСУ и обеспечении других неотложных потребностей Украины в вооружении и боеприпасах.

Глава Украинского государства и глава британского правительства также отметили продуктивную работу над двусторонним соглашением о гарантиях безопасности для Украины в рамках вильнюсской Совместной декларации «Большой семерки». Стороны поручили командам как можно быстрее финализировать соглашение.

Владимир Зеленский и Риши Сунак скоординировали позиции накануне четвертой встречи советников по вопросам национальной безопасности и политических советников в Давосе по реализации Украинской формулы мира. Особое внимание было уделено подготовке к Глобальному саммиту мира на уровне лидеров государств и совместной работе над конкретными пунктами Формулы мира.

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