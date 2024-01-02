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  1. В Україні

Володимир Зеленський та Ріші Сунак обговорили оборонну співпрацю, зокрема подальше посилення ППО України

19:10, 2 січня 2024
Президент розповів Прем’єр-міністру Великої Британії, що протягом останніх п’яти днів ворог випустив по території України щонайменше 500 ракет та ударних дронів.
Володимир Зеленський та Ріші Сунак обговорили оборонну співпрацю, зокрема подальше посилення ППО України
Джерело фото: president.gov.ua
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Президент Володимир Зеленський провів телефонну розмову з Прем’єр-міністром Великої Британії Ріші Сунаком під час якої Глава України розповів про продовження російського повітряного терору проти наших міст. Президент зазначив, що протягом останніх п’яти днів ворог випустив по території України щонайменше 500 ракет та ударних дронів.

Серед іншого, Президент відзначив суттєвий і різнобічний внесок Великої Британії у зміцнення української системи ППО, зокрема радарами, передовими протидроновими системами та ракетами.

Співрозмовники обговорили продовження оборонної співпраці з акцентом на подальшому посиленні ППО, далекобійних спроможностей ЗСУ та забезпеченні інших нагальних потреб України в озброєнні та боєприпасах.

Глава Української держави та очільник британського уряду також відзначили продуктивну роботу над двосторонньою угодою про безпекові гарантії для України в межах вільнюської Спільної декларації «Великої сімки». Сторони доручили командам якнайшвидше фіналізувати угоду.

Володимир Зеленський і Ріші Сунак скоординували позиції напередодні четвертої зустрічі радників із питань національної безпеки та політичних радників у Давосі щодо реалізації Української формули миру. Окрему увагу було приділено підготовці до Глобального саміту миру на рівні лідерів держав і спільній роботі над конкретними пунктами Формули миру.

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