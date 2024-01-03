Застосування спецконфіскації є тим «іншим випадком», який погіршує правове становище обвинуваченого, – ВС висловився щодо форми рішення суду

Апеляційний суд ухвалою конфіскував бензопилу в дохід держави, але прокурор вказав, що таке рішення мало бути не у формі ухвали, а у формі вироку, - що вирішив Верховний Суд.

Оскільки застосування спеціальної конфіскації є тим «іншим випадком», який погіршує правове становище обвинуваченого, адже стосується його власності, тому рішення апеляційного суду про конфіскацію має бути ухвалено у формі вироку, а не ухвали. Про це зазначила у своїй постанові колегія суддів Третьої судової палати Касаційного кримінального суду у складі Верховного Суду від 22 листопада 2023 року по справі № 369/5665/22.

Позиції судів

Вироком місцевого суду особу визнано винуватою та засуджено за ч. 2 ст. 185; ч. 3 ст. 185; ч. 4 ст. 185; ч. 2 ст. 246; ч. 1 ст. 263; ч. 1 ст. 309 КК. Крім іншого ухвалено речовий доказ – бензопилу залишити в розпорядженні обвинуваченого.

Апеляційний суд змінив цей вирок у частині розпорядження речовими доказами і ухвалою постановив рішення про конфіскацію бензопилу в дохід держави на підставі статей 96-1, 96-2 КК.

У касаційній скарзі прокурор стверджував, що апеляційний суд, в порушення приписів ст. 421 КПК, змінюючи вирок суду першої інстанції в частині розпорядження речовими доказами в порядку статей 96-1, 96-2 КК, прийняв рішення у формі ухвали, а не вироку.

Позиція Касаційного кримінального суду

Верховний Суд скасував ухвалу апеляційного суду і призначив новий розгляд у суді апеляційної інстанції. Він указав, що, зважаючи на те, що вироком суду першої інстанції не було застосовано ч. 1 ст. 96-1, п. 4 ч. 1 ст. 69-1 КК, проте їх зміст та доцільність застосування зводяться до необхідності застосування додаткових заходів кримінально-правового характеру, то застосування спеціальної конфіскації є тим «іншим випадком», який погіршив правове становище обвинуваченого, оскільки стосується його власності. Враховуючи приписи статей 420, 421 КПК, у такому разі рішення апеляційного суду мало бути ухвалено у формі вироку, а не ухвали.

Автор: Наталя Мамченко

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