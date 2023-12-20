Як відбувся конкурс на посади суддів місцевих загальних судів: цікаві особливості, проблеми та хто отримає посади суддів

Вперше в історії судової влади України основна конкуренція між кандидатами на посади суддів розгорнулася не за суди в Києві, Одесі, Дніпрі чи Харкові, а за невеличкі райсуди на Правобережній Україні та в західних областях країни.

Джерело фото: ВККС

Вища кваліфікаційна комісія суддів 19 грудня 2023 року затвердила рейтинг учасників конкурсу на 500 вакантних посад суддів місцевих загальних судів, оголошеного ще 14 вересня.

Згідно з затвердженим рейтингом, посади суддів у загальних судах першої інстанції можуть отримати 374 кандидати з числа учасників добору на посади суддів 2017 року.

Під час процедури обрання судів, яка відбулася 15-16 грудня, 374 кандидати на посади суддів з числа помічників суддів, адвокатів, прокурорів, науковців-правників тощо обрали посади у місцевих загальних судах, 13 кандидатів відмовилися від обрання посад, а ще 7 кандидатів взагалі не з’явилися на процедуру обрання суду.

Відмовилися обрати суди наступні кандидати:

Гулкевич Світлана Богданівна

Тахтаров Микола Павлович

Калужинський Олег Володимирович

Погоріляк Олена Юріївна

Рецебуринська Вероніка Юріївна

Пашковський Сергій Миронович

Скиба Віталій Михайлович

Погиба Наталя Віталіївна

Слоневський Маркіян Миколайович

Камінська Ілона Василівна

Архипенко Валерія Олексіївна

Філіппова Євгенія Володимирівна

Марук Віталій Михайлович

В цілому ж, конкурс на посади суддів місцевих загальних судів 2023 року запам’ятався деякими цікавими особливостями:

По-перше, хоча суди, розташовані в Києві, Київській області, Одесі, Львові були традиційно цікавими для кандидатів на посади суддів, втім, ймовірно вперше в історії судової влади України вони нерідко програвали по популярності невеличким районним судам, розташованим у Закарпатській, Волинській, Тернопільській, Хмельницькій, Львівській, Івано-Франківській, Чернівецькій, Рівненській, Житомирській, Черкаській областях.

Заповнення усіх 26 конкурсних вакансій в столичних райсудах виявилося нелегкою справою. Особливо складно заповнювалися вакансії в Шевченківському та в Печерському районних судах.

Наприклад, останню вільну вакансію в Печерському райсуді столиці зайняла кандидат, яка займала 107 місце у рейтингу.

Останню вільну вакансію в районних судах, розташованих у місті Одеса, зайняв кандидат з номером 163 у рейтингу, а останню вільну вакансію в районних судах міста Харкова зайняла кандидат, яка займала 256 місце у рейтингу.

Такий стан речей може бути пов'язаний, як і з великим навантаженням у суддів районних судів у великих містах, так і зі складністю отримання фінального призначення у столичні суди.

Зазвичай, кандидати на посади суддів Печерського та Шевченківського районних судів столиці стикаються з прискіпливою увагою зі сторони Вищої ради правосуддя, а процедура підписання президентом указів про призначення суддів в зазначені суди розтягується на роки.

Наприклад, президент Володимир Зеленський з досі невідомих причин не підписує укази про призначення на посади суддів цілої групи кандидатів з числа учасників добору 2017 року, які у 2021 році отримали рекомендації та подання про призначення саме на посади суддів Печерського та Шевченківського районних судів Києва.

По-друге, склалося враження, що чимала кількість кандидатів свідомо обрали невеличкі районні суди для спокійного розвитку своєї професійної кар’єри. Ймовірно, у чималої кількості кандидатів є бажання здійснювати правосуддя з помірним навантаженням та подалі від гучних судових процесів.

По-третє у конкурсі на посади суддів 15-16 грудня взяли участь декілька кандидатів, які не просто брали участь у конкурсі на посади суддів у 2019 році, а навіть мають відповідні подання про призначення, які вже тривалий час знаходяться в Офісі Президента.

По-четверте, конкурс чітко продемонстрував наявність цілих областей, де навіть незважаючи на масовий конкурс, вкрай непросто заповнити вакансії суддів.

Особливо в цьому сенсі не пощастило місцевим судам Донецької області. З 12 запропонованих вакансій в Донецькій області вдалося заповнити лише одну, при цьому вибір вакансії був дещо дивним. Так, адвокат з Івано-Франківська Олег Маланюк обрав для суддівської кар’єри Авдіївський міський суд Донецької області.

Характерне ставлення до вакансій в судах Донецької області продемонстрував під час процедури обрання суду кандидат Дмитро Давидчук, який спочатку вирішив ознайомитися з наявними вакансіями в місцевих загальних судах донецького регіону.

«Донецька область не занята, не будем и начинать», - повідомив Дмитро Давидчук працівникам Секретаріату ВККС, і у підсумку обрав суд в іншій області.

Схожа ситуація зафіксована в Херсонській області, де з 12 запропонованих вакансій вдалося заповнити лише 3.

Також виникли серйозні проблеми з заповненням вакансій в судах Дніпропетровської, Харківської, Миколаївської, Сумської та Запорізької областей.

Зазначимо, що «Судово-юридична газета» раніше повідомляла, які суди 15 грудня обрали кандидати на посади суддів з 1 по 177 місце.

Також, видання повідомляє, як кандидати обирали суди 16 грудня (зі 178 по 374 місце).

Відтак, 16 грудня суди обрали наступні кандидати (розташовані у порядку обрання ними суду):

178. Пацко Ольга Олексіївна – Коростенський міськрайонний суд Житомирської області

179. Лебедь Олександр Володимирович – Тростянецький районний суд Сумської області

180. Пономар Віталій Олексійович – Соснівський районний суд міста Черкаси

181. Шамраєв Максим Євгенович – Дзержинський районний суд міста Харкова

182. Боков Олександр Миколайович – Суворовський районний суд міста Одеси

183. Грицишина Лариса Валеріївна – Деражнянський районний суд Хмельницької області

184. Корсун Тетяна Георгіївна – Ємільчинський районний судЖитомирської області

185. Балабай Семен Сергійович – Ленінський районний суд міста Харкова

186. Мусієнко Мар’яна Богданівна – Віньковецький районний суд Хмельницької області

187. Худенко Інна Олександрівна – Старосинявський районний суд Хмельницької області

188. Вортоломей Ірина Григорівна – Сумський районний суд Сумської області

189. Кудиба Зореслава Ігорівна – Кельменецький районний суд Чернівецької області

190. Маркосян Марина Володимирівна – Орджонікідзевський районний суд міста Харкова

191. Яковець Євгеній Олександрович – Іллічівський міський суд Одеської області

192. Турчин-Кукаріна Ірина Вікторівна – Теофіпольський районний суд Хмельницької області

193. Цирулевська Марина Володимирівна – Баришівський районний суд Київської області

194. Нікітіна Катерина Олександрівна – Суворовський районний суд міста Одеси

195. Василенко Віталіна Анатоліївна – Красногвардійський районний суд міста Дніпропетровська

196. Мороко Сергій Вікторович – Бердичівський міськрайонний суд Житомирської області

197. Францевич Володимир Володимирович - Суворовський районний суд міста Одеси

198. Жога Ольга Іванівна – Сквирський районний суд Київської області

199. Самборська Надія Петрівна – Теплодарський міський суд Одеської області

200. Дмитренко Юлія Володимирівна – Уманський міськрайонний суд Черкаської області

201. Москаленко Інна Олександрівна – Южний міський суд Одеської області

202. Голуб Олег Євгенійович – Віньковецький районий суд Хмельницької області

203. Рибіцька Катерина Олександрівна – Ленінський районний суд міста Миколаєва

204. Хаупшева Леся Миколаївна – Кіровський районний суд міста Кіровограда

205. Костенко Євгенія Костянтинівна – Довгинцівський районний суд міста Кривого Рогу

206. Присяжний Олексій Іванович – Липовецький районний суд Вінницької області

207. Спічак Вадим Олексійович – Овідіопольський районний суд Одеської області

208. Усіков Олексій Віталійович – Вознесенський міськрайонний суд Миколаївської області

209. Вербіцька Мар’яна Василівна – Новодністровський міський суд Чернівецької області.

210. Чапала Геннадій Владиславович – Красногвардійський районний суд міста Дніпропетровська

211. Волков Ігор Миколайович – Андрушівський районний суд Житомирської області

212. Гладка Олена Валентинівна – Ленінський районний суд міста Харкова

213. Костіна Інна Григорівна – Фрунзенський районний суд міста Харкова

214. Швець Марина Вікторівна – Жовтневий районний суд міста Кривого Рогу

215. Банах-Кокус Олена Володимирівна – Рокитнянський районний суд Київської області

216. Гуменюк Олександр Олександрович – Козятинський районний суд Вінницької області

217. Ладишева Анна Миколаївна – Центральний районний суд міста Миколаєва

218. Кіндер В’ячеслав Анатолійович – Київський районний суд міста Харкова

219. Ловінська Світлана Степанівна – Сквирський районний суд Київської області

220. Грона Денис Сергійович – Ленінський районний суд міста Дніпропетровська

221. Демченко Ірина Володимирівна – Оратівський районний суд Вінницької області

222. Геліч Тетяна Володимирівна – Миронівський районний суд Київської області

223. Припхан Ірина Ігорівна – Сокирянський районний суд Чернівецької області

224. Ліщина Тарас Петрович – Мурованокуриловецький районний суд Вінницької області.

225. Павлова Вікторія Володимирівна – Київський районний суд міста Харкова

226. Білера Ірина Володимирівна – Чуднівський районний суд Житомирської області

227. Семенюк Андрій Степанович – Володарсько-Волинський районний суд Житомирської області

228. Душин Олексій Владиславович – Уманський міськрайонний суд Черкаської області

229. Смик Марина Миколаївна – Рокитнянський районний суд Київської області

230. Недобитюк Наталія Володимирівна – Індустріальний районний суд міста Дніпропетровська

231. Лютая Ганна Юріївна – Дніпропетровський районний суд Дніпропетровської області

232. Деревенський Ігор Іванович – Канівський міськрайонний суд Черкаської області

233. Спесивцев Олексій Валерійович – Фрунзенський районний суд міста Харкова

234. Чорна Богдана Миколаївна – Червонозаводський районний суд міста Харкова

235. Серпутько Дмитро Євгенович – Червонозаводський районний суд міста Харкова

236. Кучерук Максим Васильович – Кіровський районний суд міста Кіровограда

237. Волосовський Володимир Володимирович – Смілянський міськрайонний суд Черкаської області

238. Топалова Анна Леонідівна – Білгород-Дністровський міськрайонний суд Одеської області

239. Смовж Ольга Юліанівна – Звенигородський районний суд Черкаської області

240. Шакалов Андрій Вікторович – Романівський районний суд Житомирської області

241. Золотухіна Жанна Миколаївна – Козятинський районний суд Вінницької області

242. Топіха Роман Миколайович – Новозаводський районний суд міста Чернігова

243. Поліщук Руслан Миколайович – Попільнянський районний суд Житомирської області

244. Гелла Сергій Вікторович – Білгород-Дністровський міськрайонний суд Одеської області

245. Марчук Валентина Іллівна – Іллінецький районний суд Вінницької області

246. Почкіна Оксана Миколаївна – Тростянецький районний суд Вінницької області

247. Гуменюк Галина Михайлівна – Лубенський міськрайонний суд Полтавської області.

248. Буравова Кристина Ігорівна – Богуславський районний суд Київської області

249. Защитинська Тетяна Іванівна – Жашківський районний суд Черкаської області

250. Лук’яненко Єлизавета Володимирівна – Червонозаводський районний суд міста Харкова

251. Діденко Антон Олександрович – Новозаводський районний суд міста Чернігова

252. Давидчук Дмитро Павлович – Прилуцький міськрайонний суд Чернігівської області

253. Караман Костянтин Валерійович – Ізмаїльський міськрайонний суд Одеської області

254. Глос Марія Леонідівна – Київський районний суд міста Харкова

255. Овсієнко Ігор Володимирович – Смілянський міськрайонний суд Черкаської області

256. Підгірська Галина Олегівна – Кіровоградський районний суд Кіровоградської області

257. Москалик Вікторія Валеріївна – Олександрійський міськрайонний суд Кіровоградської області

258. Дударець Дмитро Володимирович – Ніжинський міськрайонний суд Чернігівської області

259. Павленко Ірина Віталіївна – Миколаївський районний суд Миколаївської області

260. Астапович Олександр Вікторович – Московський районний суд міста Харкова

261. Кривешко Ірина Володимирівна – Ладижинський міський суд Вінницької області

262. Дерепа Катерина Михайлівна – Заводський районний суд міста Миколаєва

263. Сапунцов Вадим Дмитрович – Заводський районний суд міста Запоріжжя

264. Максименко Дмитро Романович – Монастирищенський районний суд Черкаської області

265. Скремета Олена Олександрівна – Бершадський районний суд Вінницької області

266. Капиш Вікторія Миколаївна – Компаніївський районний суд Кіровоградської області

267. Федорчук Ірина Володимирівна – Ружинський районний суд Житомирської області

268. Мороз Ігор Славікович – Томашпільський районний суд Вінницької області

269. Качан Андрій Васильович – Запорізький районний суд Запорізької області

270. Малахова Ольга Віталіївна – Дзержинський районний суд міста Харкова

271. Апанасенко Катерина Іванівна – Золотоніський міськрайонний суд Черкаської області

272. Феленко Юлія Валеріївна – Фрунзенський районний суд міста Харкова

273. Кічула Василь Михайлович – Новоодеський районний суд Миколаївської області

274. Дребот Ірина Ярославівна – Індустріальний районний суд міста Дніпропетровська

275. Мельник Андрій Васильович – Корсунь-Шевченківський районний суд Черкаської області

276. Морозовська Оксана Анатоліївна – Миргородський міськрайонний суд Полтавської області

277. Козленко Анастасія Юріївна – Миргородський міськрайонний суд Полтавської області

278. Магдяк Надія Іванівна – Теплицький районний суд Вінницької області

279. Школьна Альона Василівна – Христинівський районний суд Черкаської області

280. Гарбарук Ірина Миколаївна – Ружинський районний суд Житомирської області

281. Тітова Тетяна Леонідівна – Погребищенський районний суд Вінницької області

282. Нагорна Наталія Григорівна – Срібнянський районний суд Чернігівської області

283. Шарая Людмила Олександрівна – Чорнобаївський районний суд Черкаської області

284. Дзюбинський Андрій Олександрович – Котовський міськрайонний суд Одеської області

285. Гайдар Наталія Іванівна – Олександрійський міськрайонний суд Кіровоградської області

286. Лисенко Олена Олександрівна – Фрунзенський районний суд міста Харкова

287. Москаленко Ірина Віталіївна – Тальнівський районний суд Черкаської області

288. Бортейчук Юрій Юрійович – Ізмаїльський міськрайонний суд Одеської області

289. Маркова Марія Вадимівна – Дергачівський районний суд Харківської області

290. Кубатко Костянтин Володимирович – Біляївський районний суд Одеської області

291. Цебрик Любомир Васильович – Біляївський районний суд Одеської області

292. Вітюк Роман Васильович – Київський районний суд міста Харкова

293. Бока Людмила Олексіївна – Овруцький районний суд Житомирської області

294. Замікула Борис Сергійович – Московський районний суд міста Харкова

295. Пилипчук Микола Миколайович – Лубенський міськрайонний суд Полтавської області

296. Рудалєва Леся Вікторівна – Лубенський міськрайонний суд Полтавської області

297. Броницька Маріанна Володимирівна – Московський районний суд міста Харкова

298. Руденко Олександр Іванович – Драбівський районний суд Черкаської області

299. Пасічник Олег Миколайович – Московський районний суд міста Харкова

300. Щеглова Яніна Валентинівна – Корабельний районний суд міста Миколаєва

301. Баїк Надія Володимирівна – Чечельницький районний суд Вінницької області

302. Ковальчук Тетяна Миколаївна – Автозаводський районний суд міста Кременчука

303. Малицька Ольга Любомирівна – Пирятинський районний суд Полтавської області

304. Гайтко Людмила Аркадіївна – Центрально-Міський районний суд міста Кривого Рогу

305. Мельник Наталія Петрівна – Автозаводський районний суд міста Кременчука

306. Бессонов Олександр Володимирович – Теплодарський міський суд Одеської області

307. Лідовець Тетяна Миколаївна – Хорольський районний суд Полтавської області

308. Калугіна Ганна Борисівна – Хортицький районний суд міста Запоріжжя

309. Маланюк Олег Ярославович – Авдіївський міський суд Донецької області

310. Гречана Вікторія Григорівна – Заводський районний суд міста Дніпродзержинська

311. Ковалишкін В’ячеслав Валерійович – Кременчуцький районний суд Полтавської області

312. Волошин Іван Степанович – Балтський районний суд Одеської області

313. Подкопаєва Ірина Анатоліївна – Заводський районний суд міста Дніпродзержинська

314. Зайцева (Колосова) Марина Сергіївна – Орджонікідзевський районний суд міста Харкова

315. Михалевич Інна Миколаївна – Миколаївський районний суд Одеської області

316. Кунець Мирослава Григорівна – Лохвицький районний суд Полтавської області

317. Білоус Віталій Миколайович – Котовський міськрайонний суд Одеської області

318. Масюк Едуард Іванович – Очаківський міськрайонний суд Миколаївської області

319. Рябчун Анна Володимирівна – Березівський районний суд Одеської області

320. Свіжа Ольга Олегівна – Великомихайлівський районний суд Одеської області

321. Паляничко Діана Геннадіївна – Орджонікідзевський районний суд міста Харкова

322. Іващенко Дмитро Андрійович – Котовський міськрайонний суд Одеської області

323. Булкат Марина Сергіївна – Вознесенський міськрайонний суд Миколаївської області

324. Арчаков Дмитро Валерійович – Херсонський міський суд Херсонської області

325. Олійник Кирило Іванович – Татарбунарський районний суд Одеської області

326. Макаревич Ярослав Миколайович – Ріпкинський районний суд Чернігівської області

327. Юрченко Ярослава Олегівна – Дніпровський районний суд міста Дніпродзержинська

328. Ляшко Руслан Сергійович – Носівський районний суд Чернігівської області

329. Луцюк Вячеслав Олексійович – Татарбунарський районний суд Одеської області

330. Бушанська Оксана Володимирівна – Баглійський районний суд міста Дніпродзержинська

331. Кащак Андрій Ярославович – Доманівський районний суд Миколаївської області

332. Звягіна Оксана Василівна – Баштанський районний суд Миколаївської області

333. Гуржій Анна Василівна – Ширяївський районний суд Одеської області

334. Логін Євген Васильович – Конотопський міськрайонний суд Сумської області

335. Бень Богдан Зіновійович – Харківський районний суд Харківської області

336. Сиротенко Валентина Костянтинівна – Орджонікідзевський районний суд міста Запоріжжя

337. Солодовников Андрій Вікторович – Баглійський районний суд міста Дніпродзержинська

338. Дерій Юлія Володимирівна – Решетилівський районний суд Полтавської області

339. Стрільчук Людмила Михайлівна – Срібнянський районний суд Чернігівської області

340. Чернявська Ірина Геннадіївна – Павлоградський міськрайонний суд Дніпропетровської області

341. Василюк Тетяна Миколаївна – Чорнухинський районний суд Полтавської області

342. Волощук Олена Олександрівна – Южноукраїнський міський суд Миколаївської області

343. Новасардова Ірина Вячеславівна – Орджонікідзевський районний суд міста Запоріжжя

344. Фіцай Олена Леонідівна – Глобинський районний суд Полтавської області

345. Турчинський Максим Ігорович – Шевченківський районний суд міста Запоріжжя

346. Шинкаренко Ірина Петрівна – Олександрійський міськрайонний суд Кіровоградської області

347. Попадюк Святослав Степанович – Оржицький районний суд Полтавської області

348. Солоненко Таїсія Василівна – Добровеличківський районний суд Кіровоградської області

349. Мудрицька Катерина Олексіївна – Талалаївський районний суд Чернігівської області

350. Петренко Світлана Юріївна – Олександрійський міськрайонний суд Кіровоградської області

351. Коваленко Наталія Анатоліївна – Первомайський міськрайонний суд Миколаївської області

352. Левицька Наталія Василівна - Дніпровський районний суд міста Дніпродзержинська

353. Литвин Валентина Володимирівна – Чутівський районний суд Полтавської області

354. Жила Наталя Михайлівна – Братський районний суд Миколаївської області

355. Давиденко Оксана Віталіївна – Варвинський районний суд Чернігівської області

356. Пруднікова Олександра Валеріївна – Дергачівський районний суд Харківської області

357. Бондаренко Ігор Едуардович – Харківський районний суд Харківської області

358. Сороколіт Євген Миколайович – Бахмацький районний суд Чернігівської області

359. Бойко Алла Олександрівна – Городнянський районний суд Чернігівської області

360. Базов Олександр Вікторович – Харківський районний суд Харківської області

361. Омельник Марина Миколаївна – Харківський районний суд Харківської області

362. Михалюк Ольга Василівна – Любашівський районний суд Одеської області

363. Стартанович Дмитро Володимирович – Центрально-Міський районний суд міста Кривого Рогу

364. Сухоруков Іван Миколайович – Люботинський міський суд Харківської області

365. Чуб Ксенія Володимирівна – Диканський районний суд Полтавської області

366. Кулаєць Юрій Олегович – Новоархангельський районний суд Кіровоградської області

367. Костюк Едуард Володимирович – Болградський районний суд Одеської області

368. Панченко Наталія Олександрівна – Татарбунарський районний суд Одеської області

369. Кузьменко Сергій Леонідович – Первомайський міськрайонний суд Харківської області

370. Швець Ольга Валеріївна – Вільнянський районний суд Запорізької області

371. Завгородній Євген Вікторович – Хортицький районний суд міста Запоріжжя

372. Євценко Роман Ігорович - Великомихайлівський районний суд Одеської області

373. Назаренко Костянтин Петрович – Маловисківський районний суд Кіровоградської області

374. Кирилюк Ірина Михайлівна – Тарутинський районний суд Одеської області

Як повідомляла «Судово-юридична газета», 1 та 8 грудня 2023 року кандидати на посади суддів місцевих адміністративних та господарських судів з числа адвокатів, прокурорів, науковців-правників обрали суди для здійснення кар’єри судді, а згодом ВККС затвердила відповідні рейтинги.

Вже у січні 2024 року кандидатів на посади суддів місцевих загальних, адміністративних та господарських судів чекають співбесіди з членами ВККС.

Автор: В’ячеслав Хрипун

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