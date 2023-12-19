«Ми повинні розуміти: один воїн – це 6 людей в цивільному житті, які сплачують податки», - Володимир Зеленський про «математику» мобілізації

Президент Володимир Зеленський пояснив, що для того, аби мобілізувати 500 тисяч людей, необхідно мати 3 млн людей у цивільному житті, які сплачують податки.

Президент Володимир Зеленський під час прес-конференції 19 грудня пояснив «математику» стосовно мобілізації.

Нагадаємо, на початку прес-конференції Володимир Зеленський розповів, що чекає від військового керівництва плану мобілізації та демобілізації, бо ті цифри, яке воно озвучило – мобілізувати 450-500 тисяч людей, повинні мати конкретику. Також він зазначив, що мобілізація в такому форматі буде коштувати Україні додатково 500 млрд грн, і він би хотів розуміння від уряду стосовно того, звідки брати гроші.

«Планую – працювати. Чекаю рішення від них (військового керівництва – прим. ред.) щодо мобілізації. Чекаю від них рішень, щоб ми допомагали людям на фронті. Чекаю дуже конкретних кроків на полі бою.

Стратегія зрозуміла. Я хочу бачити деталі. Вважаю, що це справедливо. Тому що, коли є деталі, тоді є і відповідь. 440 тисяч? 340 тисяч? 240 тисяч? 100 тисяч?

Це нормально. Ми вижити повинні з вами. Все це коштує грошей.

Я хотів би трішки захистити цивільних. Коли ти розумієш, який фінансовий вклад потрібен для підтримки наших воїнів, ми повинні з вами усвідомити, і я багато про це говорив – заробітну плату їм платять наші люди, ви всі, люди, які сплачують податки.

Коли ми говоримо про ту чи іншу мобілізацію, ми повинні з вами знати – один воїн – 6 людей. Це 6 людей в цивільному житті, які сплачують податки. Тобто, просто візьміть 500 тисяч людей (яких хочуть мобілізувати – прим. ред.), помножте на 6 людей і зрозумійте, як мені, уряду, всім нам знайти плюс 3 млн (платників податків – прим. ред.) до того числа, що у нас є, ці плюс 3 млн платників податків з січня місяця.

Тому у мене немає з ними (військовим керівництвом – прим. ред.) ніяких питань про особисте», зазначив Зеленський.

Також Володимир Зеленський відповів на питання, чи планує надати «законодавчі інструменти Вищому антикорупційному суду, щоб він приймав справедливі рішення».

Автор: Наталя Мамченко

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