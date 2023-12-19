«Мы должны понимать: один воин – это 6 человек в гражданской жизни, уплачивающих налоги», - Владимир Зеленский о «математике» мобилизации

Президент Владимир Зеленский пояснил, что для того, чтобы мобилизовать 500 тысяч человек, необходимо иметь 3 млн человек в гражданской жизни, уплачивающих налоги.

Президент Владимир Зеленский во время пресс-конференции 19 декабря объяснил «математику» по поводу мобилизации.

Напомним, в начале пресс-конференции Владимир Зеленский рассказал, что ждет от военного руководства плана мобилизации и демобилизации, потому что те цифры, которые оно озвучило – мобилизовать 450-500 тысяч человек, должны иметь конкретику. Также он отметил, что мобилизация в таком формате будет стоить Украине дополнительно 500 млрд грн, и он хотел бы понимание от правительства относительно того, откуда брать деньги.

«Планирую – работать. Жду решения от них (военного руководства – прим. ред.) о мобилизации. Жду от них решений, чтобы мы помогали людям на фронте. Жду очень конкретных шагов в поле боя.

Стратегия ясна. Я хочу видеть подробности. Полагаю, что это справедливо. Потому что когда есть детали, тогда есть и ответ. 440 тысяч? 340 тысяч? 240 тысяч? 100 тысяч?

Это нормально. Мы должны выжить с вами. Все это стоит денег.

Я хотел бы немного защитить гражданских. Когда ты понимаешь, какой финансовый вклад нужен для поддержки наших воинов, мы должны с вами осознать, и я многое об этом говорил – заработную плату им платят наши люди, вы все, люди, платящие налоги.

Когда мы говорим о той или иной мобилизации, мы должны с вами знать – один воин – 6 человек. Это 6 человек в гражданской жизни, уплачивающих налоги. То есть, просто возьмите 500 тысяч человек (которых хотят мобилизовать – прим. ред.), умножьте на 6 человек и поймите, как мне, правительству, всем нам найти плюс 3 млн (налогоплательщиков – прим. ред.) к тому числу, что у нас есть, эти плюс 3 млн налогоплательщиков с января месяца.

Поэтому у меня нет с ними (военным руководством – прим. ред.) никаких вопросов о личном», – отметил Зеленский.

Владимир Зеленский ответил на вопрос, планирует ли предоставить «законодательные инструменты Высшему антикоррупционному суду, чтобы он принимал справедливые решения».

Автор: Наталя Мамченко

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