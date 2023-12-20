Апелляционный суд считал, что выдача поручения о предоставлении бесплатной правовой помощи после принятия решения не основание для возобновления срока на апелляционное обжалование, - что решил ВС

В ходатайстве о возобновлении срока на апелляционное обжалование осужденный ссылался на то, что он пропустил срок на обжалование приговора по уважительным причинам, поскольку обратился в центр по предоставлению бесплатной вторичной правовой помощи для назначения защитника для составления апелляционной жалобы.

Источник фото: porady.org.ua

Отказывая в возобновлении срока на апелляционное обжалование приговора осужденному, апелляционный суд не учел, что в пределах срока на апелляционное обжалование этого приговора осужденный обратился в центр предоставления безвозмездной вторичной правовой помощи, поскольку не мог самостоятельно подготовить апелляционную жалобу, которая позже в пределах разумного и представлена назначенным защитником. Этим апелляционный суд допустил существенное нарушение требований уголовного процессуального закона, отметила коллегия судей Третьей судебной палаты Кассационного уголовного суда в составе Верховного Суда по решению от 11 октября 2023 года по делу №953/5677/22.

Позиції судів

Місцевий суд визнав засудженого винуватим і засудив за ч. 4 ст. 185 КК. Апеляційний суд повернув апеляційну скаргу засудженого, оскільки її було подано після закінчення строку апеляційного оскарження, і суд не знайшов підстав для його поновлення.

При цьому апеляційний суд вказав, що копію вироку засуджений отримав у день його ухвалення – 05.12.2022, а до центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги для написання апеляційної скарги він звернувся лише 04.01.2023, тобто в останній день строку оскарження.

Захисник був призначений 06.01.2023, а апеляційна скарга була подана лише 18.01.2023, тобто після закінчення строку на апеляційне оскарження.

Також апеляційний суд зазначив, що видання доручення про надання безоплатної вторинної допомоги після ухвалення оскаржуваного рішення не є підставою для того, щоб строк на апеляційне оскарження обчислювався з дня його видання.

Позиція Верховного Суду

Касаційний кримінальний суд скасував ухвалу апеляційного суду і призначив новий розгляд в суді апеляційної інстанції.

ККС вказав, що апеляційний суд належно не перевірив доводів засудженого щодо поновлення строку та допустив істотне порушення вимог кримінального процесуального закону.

У клопотанні про поновлення строку на апеляційне оскарження засуджений посилався на те, що він пропустив строк на оскарження вироку з поважних причин, оскільки звернувся до центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги для призначення захисника для складання апеляційної скарги.

Протягом 5 днів після призначення захисника було проведено конфіденційне побачення й ознайомлення з матеріалами справи, а протягом наступних 4 днів було підготовлено необхідні процесуальні документи та подано апеляційну скаргу.

Апеляційний суд не взяв до уваги, що засуджений в межах строку на апеляційне оскарження звернуся до центру надання безоплатної вторинної правової допомоги, оскільки не міг самостійно підготувати необхідні документи, й надалі в межах розумного строку підготовлена призначеним захисником апеляційна скарга була подана до апеляційного суду.

Автор: Наталя Мамченко

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